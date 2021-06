Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı linç eden çeteye tepki: Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu!

WELCOMA TO HELL

Elmas, seçim sonrası ilk röportajını GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık'a verince bazıları kıyameti kopardı. Elmas'ın röportajda "Devletimiz çok büyük yatırımlar yaptı futbola. O kadar güzel tesisler yapıldı ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan futbola çok önem veriyor ve sorunlarıyla da ilgileniyor. Tesis, altyapı açısından çok önemli yatırımlar yapıldı. Anadolu'nun her yerine son derece modern stadlar yapıldı. Futbolumuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yatırımlarına yakışır şekilde olmalı" demesine kızdılar. Sosyal medyada, çiçeği burnunda Galatasaray başkanına 'Welcome to hell' der gibi linç ettiler. Elmas daha ilk röportajında bazılarının kara listesine girdi!