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    • Spor
    • 22.06.2021 09:18
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    • 22.06.2021 09:18
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    Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı linç eden çeteye tepki: Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu!

    Cumartesi günü yapılan seçim sonrası Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ın Başkan Erdoğan'ın futbola ve spora verdiği değeri anlatan övgü dolu sözlerini eleştiren klavye delikanlıları Elmas'ı sosyal medyada linç etti. Linç çetesine tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Tezel, "Siyasi fikriniz farklı olabilir ama gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu!" dedi.

    Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu!

    Cumartesi günü yapılan seçim sonrası Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ın Başkan Erdoğan'ın futbola ve spora verdiği değeri anlatan övgü dolu sözlerini eleştiren klavye delikanlıları Elmas'ı sosyal medyada linç etti.



    GERÇEĞİ SÖYLEMEK NE ZAMAN BERİ YAĞCILIK OLDU
    Erdoğan'ın futbola ve spora yaptığı yatırımları görmezden gelen linç tayfası Galatasaray'ın yeni başkanı Elmas'ın sözlerini hazmedemedi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında, "Siyasi fikriniz farklı olabilir ama gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu! Anadolu kulüpleri hangi gelirle o modern stadyumları ve tesisleri yapabilirdi?" ifadelerine yer verdi.


    İşte Tezel'in bugünkü yazısı;

    Galatasaray'ı diğer spor kulüplerinden ayıran en önemli özelliği Galatasaray Lisesi ile bütünleşmiş olması. 'Liseliler', bazı kulüplerde olduğu gibi tek adamlığa izin vermez. Her kriz döneminde demokrasi kültürü devreye girer ve Galatasaray için en doğru karar alınır. Tıpkı bu son seçimde Burak Elmas'ın seçilmesi gibi.

    Elmas'ın yaşının genç olmasını dezavantaj olarak gösterenler oldu. Evet, 47 yaşında ama üç dönem yöneticilik deneyimi var. Aynı zamanda 1994'te Manchester United'a 'Welcome to hell' pankartı açmış sağlam bir taraftar. Yani kulübün birçok kademesinde çalışmış, çekirdekten yetişmiş bir Galatasaraylı. Geleceğe dair etkileyici planları ve vizyoner bir kişiliği var.

        WELCOMA TO HELL
        Elmas, seçim sonrası ilk röportajını GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık'a verince bazıları kıyameti kopardı. Elmas'ın röportajda "Devletimiz çok büyük yatırımlar yaptı futbola. O kadar güzel tesisler yapıldı ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan futbola çok önem veriyor ve sorunlarıyla da ilgileniyor. Tesis, altyapı açısından çok önemli yatırımlar yapıldı. Anadolu'nun her yerine son derece modern stadlar yapıldı. Futbolumuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yatırımlarına yakışır şekilde olmalı" demesine kızdılar. Sosyal medyada, çiçeği burnunda Galatasaray başkanına 'Welcome to hell' der gibi linç ettiler. Elmas daha ilk röportajında bazılarının kara listesine girdi!

        Siyasi fikriniz farklı olabilir ama gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu! Anadolu kulüpleri hangi gelirle o modern stadyumları ve tesisleri yapabilirdi? Borç içindeki kulüplere, vergi indirimleri, kamu kuruluşlarının sponsor desteği ve kamu bankalarının borç yapılandırmaları olmasaydı birçok kulüp batardı. Erdoğan'ın futbola ilgisini, desteğini herkes biliyor. Elmas da 'Bu desteğe layık olacak başarılar elde etmeliyiz' diyor. Ne var bunda?



        Her olaya siyasi açıdan yaklaşanlar hep unutuyor; Cumhurbaşkanlığı makamı hepimizin ortak değeridir. Erdoğan, Türk halkını temsil ediyor. Elmas da bu ortak değer için başarılı olmalıyız diyor, nokta!

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        Haberler Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı linç eden çeteye tepki: Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu!