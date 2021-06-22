Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı linç eden çeteye tepki: Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu!



İşte Tezel'in bugünkü yazısı;



Galatasaray'ı diğer spor kulüplerinden ayıran en önemli özelliği Galatasaray Lisesi ile bütünleşmiş olması. 'Liseliler', bazı kulüplerde olduğu gibi tek adamlığa izin vermez. Her kriz döneminde demokrasi kültürü devreye girer ve Galatasaray için en doğru karar alınır. Tıpkı bu son seçimde Burak Elmas'ın seçilmesi gibi.



Elmas'ın yaşının genç olmasını dezavantaj olarak gösterenler oldu. Evet, 47 yaşında ama üç dönem yöneticilik deneyimi var. Aynı zamanda 1994'te Manchester United'a 'Welcome to hell' pankartı açmış sağlam bir taraftar. Yani kulübün birçok kademesinde çalışmış, çekirdekten yetişmiş bir Galatasaraylı. Geleceğe dair etkileyici planları ve vizyoner bir kişiliği var.