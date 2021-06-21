Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ilk kez konuştu: Futbolumuz Başkan Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır olmalı
Galatasaray'da cumartesi günü yapılan seçim sonrası Eşref Hamamcıoğlu'nun önünde başkan seçilen Burak Elmas, seçim zaferi sonrası ilk kez konuştu. Başkan Erdoğan'ın futbola verdiği desteğin altını çizen Elmas, "Futbolumuz ona layık olmalı" derken; Fatih Terim ve Arda Turan'la ilgili de önemli değerlendirmeler yaptı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, "Galatasaray'ı birleştirici bir anlayışla yöneteceğim, verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim" dedi. Elmas, Türk futbolunun geldiği noktayı da şöyle özetledi: "Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya, ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı"
Ünlü işadamı ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkan seçildikten sonra ilk röportajını Sabah'a verdi. Elmas, Türk futbolu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a başkan seçildiniz, neler hissediyorsunuz?
Mali açıdan birçok takım zor bir süreçten geçiyor. Ben kulübün en sancılı döneminde adaylığımı açıkladım ve seçildim. Galatasaray için her türlü mücadeleyi vermeye hazırım. Galatasaray'ı birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışla yöneteceğim. Seçim döneminde verdiğim bütün sözleri yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Galatasaray'daki bütün dargınlıkları geride bırakacağım. Mazbatayı aldıktan sonra transfer çalışmalarına da başlayacağım.
Siz yıllardır Galatasaray'da yöneticilik yaptınız. Türk futbolunun geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?
20'li yaşlarımdan beri Galatasaray'da yöneticilik yaptım. Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya ancak çözüm üretilmiyor. Futbolumuz ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Kulüp başkanları da bu durumu kendi başarısızlıklarını saklamak için araç olarak kullanıyor. Mesela, hakemlerden herkes şikayetçi ama bu konuya dair başkanlar çözüm üretmiyor. Kişilere eleştiri yapmak yerine sistemdeki sorunları çözmeye yönelik adımlar atılmalı.
Galatasaray'ın başarılı başkanı Faruk Süren'in de kızıyla evlisiniz. Süren size destek oluyor mu?
Faruk Süren sayesinde genç yaşımda kulüpte yöneticilik yapma şansım oldu. Ondan çok şey öğrendim. Bugün aday olup başkan seçildiysem onun bana açtığı yol sayesindedir. Faruk Bey kulüp için çok önemli değişimler yaptı. Galatasaray'da yöneticilik yaptığım dönemde eşim Yelda ile tanıştık. Faruk Bey'den de uzun süre saklamıştık görüştüğümüzü. Bizim ilişkimiz olduğunu gazeteden öğrenmişti. Kendisini hem kayınpederim hem de başkanım olarak çok sevip, sayarım. Ama bu dönemde ekibimle aday oldum, kendisinin bilgi ve tecrübesinden istifade ediyorum.
GALATASARAY DEMEK TERİM DEMEK
Galatasaray bu sezon hem hakemlerden, hem de Fatih Terim'e verilen cezalardan şikayetçiydi...
Türkiye'de en kolay ceza verilebilen takım Galatasaray ve Fatih Terim bence. Fatih Terim ve Galatasaray son 20 senede çok başarılı oldu. Ülkemizde ne yazık ki başarılı olanı aşağıya çekmek için uğraşanlar oluyor. Fatih Terim demek Galatasaray demektir. Fatih Terim'e saldırmak demek bence Galatasaray'a saldırmak demektir. TFF'deki karar verme mekanizmasında da takımdaşlık sürüyor maalesef. Federasyonun birinci görevi futbolumuzun değerini yükseltmek olmalı. Yani belli takımları korumak adına Galatasaray'a orantısız cezalar vermek olmamalı. Terim'e bilinçli olarak çok ciddi cezalar verildi. Büyük bir haksızlıktır bu.