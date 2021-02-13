Gençlerbirliği maçı öncesinde Beşiktaş'ta savunma alarmı!

Konya maçında sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Montero, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. İspanyol stoper, Konyaspor maçının 25. dakikasında sakatlanmış ve yerini Welinton'a bırakmıştı. Kartal'da Montero dışında savunmada görev yapan Vida ve N'Sakala da bu karşılaşmada kart cezaları sebebbiyle forma giyemeyecek. Sergen hoca stoperde Welinton-Atiba veya Welinton-dorukhan tandemi yapabilir.