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    • Spor
    • 13.02.2021 Gazete
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    Gençlerbirliği maçı öncesinde Beşiktaş'ta savunma alarmı!

    Konya maçında sakatlanan Beşiktaş’ın stoperi Montero, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. İspanyol stoper, Konyaspor maçının 25. dakikasında sakatlanmış ve yerini Welinton’a bırakmıştı. Kartal’da Montero dışında savunmada görev yapan Vida ve N’Sakala da bu karşılaşmada kart cezaları sebebbiyle forma giyemeyecek. gen hoca stoperde Welinton-Atiba veya Welinton-dorukhan tandemi yapabilir.

    Kara Kartal'da savunma alarmı!

    Konya maçında sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Montero, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. İspanyol stoper, Konyaspor maçının 25. dakikasında sakatlanmış ve yerini Welinton'a bırakmıştı. Kartal'da Montero dışında savunmada görev yapan Vida ve N'Sakala da bu karşılaşmada kart cezaları sebebbiyle forma giyemeyecek. Sergen hoca stoperde Welinton-Atiba veya Welinton-dorukhan tandemi yapabilir.

    TARAFTARDAN UĞURLU TEPKİSİ
    Beşiktaş taraftarı G.Birliği maçına hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanmasına tepki gösterdi. Uğurlu Ankara bölgesi hakemi olduğu için taraftarlar tepkili.

    SERGEN YALÇIN 5'TE 5 İSTİYOR
    Süper Lig'DE ve Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla toplantı yaptı. Sergen hoca F.Bahçe derbisine kadar oynayacakları 5 lig maçında da kayıp istemediğini belirtti. Kartal sezonun ilk yarısında F.Bahçe'yi deplasmanda yenmişti.
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    Haberler Spor Gençlerbirliği maçı öncesinde Beşiktaş'ta savunma alarmı!