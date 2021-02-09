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    • Spor
    • 09.02.2021 Gazete
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    ile üst üste 5. galibiyet: Bu 'a şapka çıkarılır

    'in 24. haftasında deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri Bakasetas ve Nwakaeme kaydetti. Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten spor 4. sıraya yükseldi. Yeni spor ise 29 puanla 10. sırada yer aldı.

    Bu Trabzon'a şapka çıkarılır

    Trabzon Malatya deplasmanında da kazandı: 2-0... 11. dakikada Djaniny'nin ceza alanına ortasında, müsait durumdaki Ekuban'dan önce Hadebe son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi. 21'de Tetteh'in kafa vuruşu direği yaladı. 32. dakikada Benjamin Tetteh'in ceza sahasına gönderdiği topta oluşan karambolde Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

    UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
    51'De Baker'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Abdulsamed'in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde iyi kontrol eden Bakasetas mükemmel bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 67'de Malatyalı Tetteh'in altı pas üzerinden vuruşunda Uğurcan kalesinde adeta devleşti.

    'BAY BEYİN' KAPANIŞI YAPTI
    77'de Acquah'ın şutu az farkla dışarı gitti. 80'de Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Hugo ceza alanı içinden vurdu, top üstten auta gitti. 90+5'te Trabzonspor atağında Nwakaeme Chebake'yi geçtikten sonra çaprazdan müthiş vurdu ve maçın skorunu belirledi: 2-0.

        TRABZON'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
        Maçın 17. dakikasında Ekuban'ın pasında Nwakaeme topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol sonrası VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu inceleyen hakem Erkan Özdamar golü iptal etti.

        İYİ BİR İVME YAKALADIK
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor galibiyetinden sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "İyi bir ivme yakaladık, onun için oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu maçı kazandık. Bu haftayı da iyi değerlendirerek, Gaziantep ile içeride oynayacağımız maça hazırlanacağız" dedi.
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        Haberler Spor Abdullah Avcı ile üst üste 5. galibiyet: Bu Trabzon'a şapka çıkarılır