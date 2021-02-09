İYİ BİR İVME YAKALADIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor galibiyetinden sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "İyi bir ivme yakaladık, onun için oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu maçı kazandık. Bu haftayı da iyi değerlendirerek, Gaziantep ile içeride oynayacağımız maça hazırlanacağız" dedi.