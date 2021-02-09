Trabzon Malatya deplasmanında da kazandı: 2-0... 11. dakikada Djaniny'nin ceza alanına ortasında, müsait durumdaki Ekuban'dan önce Hadebe son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi. 21'de Tetteh'in kafa vuruşu direği yaladı. 32. dakikada Benjamin Tetteh'in ceza sahasına gönderdiği topta oluşan karambolde Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
51'De Baker'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Abdulsamed'in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde iyi kontrol eden Bakasetas mükemmel bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 67'de Malatyalı Tetteh'in altı pas üzerinden vuruşunda Uğurcan kalesinde adeta devleşti.
'BAY BEYİN' KAPANIŞI YAPTI
77'de Acquah'ın şutu az farkla dışarı gitti. 80'de Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Hugo ceza alanı içinden vurdu, top üstten auta gitti. 90+5'te Trabzonspor atağında Nwakaeme Chebake'yi geçtikten sonra çaprazdan müthiş vurdu ve maçın skorunu belirledi: 2-0.