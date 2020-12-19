



Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. 13 hafta sonunda 23 puanla averajla Galatasaray'ın arkasında 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Gaziantep karşısında galip gelerek Yeni Malatyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor...



Ev sahibinin ise maç öncesinde bir maçı eksik 18 puanı bulunuyor.





Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını izlemek için tıklayınız