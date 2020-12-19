Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. 13 hafta sonunda 23 puanla averajla Galatasaray'ın arkasında 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Gaziantep karşısında galip gelerek Yeni Malatyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor...
Ev sahibinin ise maç öncesinde bir maçı eksik 18 puanı bulunuyor.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını izlemek için tıklayınız
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK OYUNCU VAR
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Tolga Ciğerci, Enner Valencia ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Bu isimlere ek olarak kupada Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası sebebiyle Antep'e gitmeyecek.
Fenerbahçe'de ayrıca Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas kart sınırında.