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    • 19.12.2020 18:17
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    FK - maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM İZLE

    'in 13. haftasında deplasmanda FK'nın konuğu oluyor. 13 hafta sonunda 23 puan elde eden Fenerbahçe, Gaziantep maçını kazanarak Malatyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor. Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan da faydalanamayacak. Gaziantep FK - Fenerbahçe Süper Lig mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...



    Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. 13 hafta sonunda 23 puanla averajla Galatasaray'ın arkasında 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Gaziantep karşısında galip gelerek Yeni Malatyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor...

    Ev sahibinin ise maç öncesinde bir maçı eksik 18 puanı bulunuyor.

    Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını izlemek için tıklayınız


    İLK 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Toşça, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet Demir, Dicko

    Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse



    FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK OYUNCU VAR
    Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Tolga Ciğerci, Enner Valencia ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek.



    Bu isimlere ek olarak kupada Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası sebebiyle Antep'e gitmeyecek.



    Fenerbahçe'de ayrıca Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas kart sınırında.
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