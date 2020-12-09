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    • Spor
    • 09.12.2020 19:42
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    • 09.12.2020 19:42
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    'in 7. haftasında oynanması planlanan ancak 'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sebebiyle bugüne ertelenen karşılaşmada , sahasında 'u konuk ediyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    Göztepe - Alanyaspor | CANLI

    'de, 'de yaşanan nedeniyle ertelenen - maçı bu akşam oynanıyor. Rakibinden puan ya da puanlar aldığı takdirde 48 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez 6 maç üst üste yenilmeyip bir ilki gerçekleştirecek Göztepe, bu karşılaşma öncesi 10 maçta topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor.

    Sezonun ilk mağlubiyetini geçen hafta deplasmanında alan Alanyaspor ise 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında 31 Ekim'de oynanması gereken maç 1 gün önce 'nde meydana gelip İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tarafından ertelenmişti.



    Zorlu mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
    Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Mihojevic, Berkan, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ndiaye

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Ahmet, Siopis, Salih, Berkan, Bakasetas, Bareiro, Babacar



    10 SANİYE HAREKETSİZ KALDILAR
    Süper Lig'in 7. haftasında oynanması planlanan ancak İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle bugüne ertelenen karşılaşmada Göztepe ile Alanyaspor karşılaştı.

    Göztepe - Alanyaspor maçında oyuncular, başlama vuruşundan sonra 10 saniye boyunca hareketsiz kalarak ırkçılığı protesto etti.

    Şampiyonlar Ligi maçında 'ya söylenen söz tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı.

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