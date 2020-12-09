Süper Lig'de, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor maçı bu akşam oynanıyor. Rakibinden puan ya da puanlar aldığı takdirde 48 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez 6 maç üst üste yenilmeyip bir ilki gerçekleştirecek Göztepe, bu karşılaşma öncesi 10 maçta topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor.



Sezonun ilk mağlubiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında alan Alanyaspor ise 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında 31 Ekim'de oynanması gereken maç 1 gün önce Ege Denizi'nde meydana gelip İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle TFF tarafından ertelenmişti.







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GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Mihojevic, Berkan, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ndiaye

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Ahmet, Siopis, Salih, Berkan, Bakasetas, Bareiro, Babacar







10 SANİYE HAREKETSİZ KALDILAR

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması planlanan ancak İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle bugüne ertelenen karşılaşmada Göztepe ile Alanyaspor karşılaştı.

Göztepe - Alanyaspor maçında oyuncular, başlama vuruşundan sonra 10 saniye boyunca hareketsiz kalarak ırkçılığı protesto etti.

Şampiyonlar Ligi maçında Pierre Webo'ya söylenen söz tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı.