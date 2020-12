No to racism ne demek sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Peki, no to racism ne demek? Negro ne demek? İşte detaylar

NO TO RACİSM NE DEMEK?

No to Racism, Türkçe'de Irkçılığa Hayır anlamına gelmektedir.

NEGRO NE DEMEK?

Öncelikle şunu belirtelim: Negro kelime kullanımı açısından tamamen ırkçı unsurlar içerir ve negro İspanyolca'da siyah demektir.

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.

Pierre Webo ve Demba Ba, maçın 4. hakeminin "this negro" (bu zenci) şeklinde ırkçı bir ifade kullandığını iddia ederken PSG'li Neymar ve Mbappe de maçın orta hakemiyle konuşarak duruma tepki gösterdi.

Bir süre süren tartışmaların ardından bir UEFA delegesi de maçın Rumen orta hakemi Ovidiu Hategan'in yanına gelerek duruma müdahil oldu.

Kabul edilemez bu skandal olay sonrası Okan Buruk takımı sahadan çekti.

İşte detaylar;