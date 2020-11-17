ÇOK KISA BİR SÜREDE OLDU

FIA F1 Yarış Direktörü Michael Masi, Türkiye'nin çok kısa bir süre içerisinde pisti hazırladığına dikkat çekti ve yapılan işten ötürü bunun takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

SORUNSUZ ŞEKİLDE HALLEDİLDİ

MASI, "Çok fazla çalışma yapılması gerekiyordu. Ve hepsi sorunsuz bir şekilde halledildi. Tüm bunlar, Türk hükümetinin ve pist sahiplerinin desteği sayesinde mümkün oldu" dedi.