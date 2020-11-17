9 yıl aradan sonra düzenlenen Formula 1 Türkiye GP'si Lewis Hamilton'ın tarihi zaferiyle sona erdi. Nefesleri kesen yarışın galiplerinden birisi de Türkiye oldu. Organizasyon bütün ayrıntılarıyla taraflı tarafsız herkesten büyük övgü topladı.
ÇOK KISA BİR SÜREDE OLDU
FIA F1 Yarış Direktörü Michael Masi, Türkiye'nin çok kısa bir süre içerisinde pisti hazırladığına dikkat çekti ve yapılan işten ötürü bunun takdir edilmesi gerektiğini belirtti.
SORUNSUZ ŞEKİLDE HALLEDİLDİ
MASI, "Çok fazla çalışma yapılması gerekiyordu. Ve hepsi sorunsuz bir şekilde halledildi. Tüm bunlar, Türk hükümetinin ve pist sahiplerinin desteği sayesinde mümkün oldu" dedi.
3 AYLIK SÜREDE MÜTHİŞ BİR BAŞARI
FIA, İstanbul'un Formula 1 takvimine alındığını 25 Ağustos 2020 tarihinde açıklamıştı. Türkiye 3 aydan daha az sürede müthiş bir başarının altına imzasını attı. Pandeminin olumsuz şartlarına rağmen takvimin en iyi yarışlarından biri ortaya çıktı.
VURAL AK: TÜRKİYE OLARAK 2021'E DE ÇOK YAKINIZ
Intercity Park'ın işletmecisi Vural Ak organizasyonun çok başarılı bir şekilde geçtiğini söyledi ve 2021 için umutlu mesajlar verdi. Ak, "2021 takvimine yakınız" dedi.
Lewis Hamilton'ın 7. kez dün dünya şampiyonu olduğu yarış ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sağladı.