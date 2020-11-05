Hoşgeldin Qardaşım

Avrupa Ligi'nde bugün Sivasspor'a konuk olacak olan Azerbaycan ekibi Karabağ, dün Sivas'a geldi. Karabağ kafilesi Sivas'ta "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla karşılandı. Havalimanında iki ülkenin milli marşlarını okuyan bir grup öğrenci Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

TÜRKİYE HEP YANIMIZDA

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Karabağ'ın hocası Gurbanov, yapılan karşılamadan ötürü çok mutlu olduğunu söylerken, "Türk milletine teşekkür ediyorum. Bizim hem acı günümüzde hem de iyi günümüzde yanımızdalar. Bana Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Onları evimin en güzel köşesinde saklayacağım. Bugün yine hissettim ki, biz öz vatanımızdayız" diye konuştu.