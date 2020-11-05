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    • Spor
    • 05.11.2020 Gazete
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    Hoşgeldin Qardaşım

    'nde bugün spor'a konuk olacak olan ekibi Karabağ, dün Sivas'a geldi. Karabağ kafilesi Sivas'ta "" şarkısıyla karşılandı. Havalimanında iki ülkenin milli marşlarını okuyan bir grup öğrenci 'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

    Hoşgeldin Qardaşım

    'nde bugün spor'a konuk olacak olan ekibi Karabağ, dün Sivas'a geldi. Karabağ kafilesi Sivas'ta "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla karşılandı. Havalimanında iki ülkenin milli marşlarını okuyan bir grup öğrenci 'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

    TÜRKİYE HEP YANIMIZDA
    Maç     öncesi açıklamalarda bulunan Karabağ'ın hocası Gurbanov, yapılan karşılamadan ötürü çok mutlu olduğunu söylerken, "Türk milletine teşekkür ediyorum. Bizim hem acı günümüzde hem de iyi günümüzde yanımızdalar. Bana Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Onları evimin en güzel köşesinde saklayacağım. Bugün yine hissettim ki, biz öz vatanımızdayız" diye konuştu.

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