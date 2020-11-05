BABEL'DEN 1 GOL, 2 ASİST

Bu oyuncular arasında en iyi görüntüyü Babel verdi. Hollandalı futbolcu 1 gol, 2 asist yaptı. Belhanda ise bu süreçte 1 gol kaydetti. Diğer oyuncular ise ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.

FEGHOULİ KATKI SAĞLAYAMADI

Hücuma yönelik oyunculardan Feghouli yılda 3.85 milyon Euro almasına rağmen takıma gol ve asist olarak bir katkı sağlayamadı. Böylece aldığı paranın hakkını veremeyerek sınıfta kaldı.