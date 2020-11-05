Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da 140 milyon TL’lik hayal kırıklığı

    Cimbom'da Falcao dışındaki hücumcular takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Feghouli, , , Diagne, ve Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

    140 milyon TL’lik hayal kırıklığı

    Cimbom'da Falcao dışındaki hücumcular takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Feghouli, Belhanda, Ryan Babel, Diagne, Arda Turan ve Emre Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

    VASAT GÖRÜNTÜ VERDİLER
    Falcao dışındaki 6 futbolcu yılda toplam 140 milyon TL alırken ancak 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklenenin çok altında kaldı.

    BABEL'DEN 1 GOL, 2 ASİST
    Bu oyuncular arasında en iyi görüntüyü Babel verdi. Hollandalı futbolcu 1 gol, 2 asist yaptı. Belhanda ise bu süreçte 1 gol kaydetti. Diğer oyuncular ise ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.

    FEGHOULİ KATKI SAĞLAYAMADI
    Hücuma yönelik oyunculardan Feghouli yılda 3.85 milyon Euro almasına rağmen takıma gol ve asist olarak bir katkı sağlayamadı. Böylece aldığı paranın hakkını veremeyerek sınıfta kaldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray'da 140 milyon TL’lik hayal kırıklığı