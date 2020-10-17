"ARDA KÜLLERİNDEN DOĞAR"

Terim, Arda Turan için, "Büyük bir öz veri ile çalışıyor. Uzun süre maç oynamadı. Tam olarak hazır hale gelince küllerinden doğacaktır. Ona inanıyoruz ve güveniyoruz" diye konuştu.

MİLLİ TAKIMI BEĞENİYORUM

Terim, A Milli Takımın performansını çok beğendiğini söyledi ve "Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan bir oyuncu grubu var" dedi.