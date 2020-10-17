Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beIN Sports'a özel açıklamalar yaptı.
Terim, transferle ilgili olarak "Yerli oyuncu piyasasında her ne olursa olsun, Galatasaray birden çok takım içinde seçenek olamaz. Tek tercih değilse biz de o oyuncu için ısrarcı olamayız" ifadelerini kullandı. Mevcut kadroyu en iyi şekilde organize edeceklerini de söyleyen Terim, "Biraz daha çalışıp, biraz daha özverili bir süreç bekliyorum.
Bu süreçte sadece mevcut kadroyla gideceğimiz düşüncesi de çok doğru olmayabilir. Futbol çok dinamik bir oyun. Yarın sabah ne olacağını bilemezsiniz" dedi. Deneyimli hoca ayrıca sakatlığı ola Muslera'nın ocak ayından önce takıma dönmesini beklediklerini söyledi.
"ARDA KÜLLERİNDEN DOĞAR"
Terim, Arda Turan için, "Büyük bir öz veri ile çalışıyor. Uzun süre maç oynamadı. Tam olarak hazır hale gelince küllerinden doğacaktır. Ona inanıyoruz ve güveniyoruz" diye konuştu.
MİLLİ TAKIMI BEĞENİYORUM
Terim, A Milli Takımın performansını çok beğendiğini söyledi ve "Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan bir oyuncu grubu var" dedi.