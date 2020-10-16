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    • Spor
    • 16.10.2020 Gazete
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    Alanya’ya bileniyor

    , ile oynayacağı zorlu lig karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da , Emre Akbaba ve Saracchi antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Teknik patron 'in duran toplar üzerine özel bir çalışma yaptırdığı gelen bilgiler arasında.

    Galatasaray Alanya’ya bileniyor
    Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı zorlu lig karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da Oghenekaro Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Teknik patron Fatih Terim'in duran toplar üzerine özel bir çalışma yaptırdığı gelen bilgiler arasında.

    UYARILAR YAPTI
    Teknik Direktörü Fatih Terim zaman zaman antrenmanı durdurarak takıma uyarılarda bulundu.

    TAYLAN BU HAFTA OYNAMIYOR
    maçında geçirdiği sakatlık sonrası tedavisine devam edilen Taylan Antalyalı'dan kötü haber geldi. Dün de takımdan ayrı olarak çalışan genç yıldızın önünde görev alması beklenmiyor. Taylan'ın yerine 6 numara pozisyonunda Etebo'nun görev alacağı ifade ediliyor
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    Haberler Spor Galatasaray Alanya’ya bileniyor