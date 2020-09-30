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    • Spor
    • 30.09.2020 Gazete
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    Sumudica’dan şok bir itiraf geldi! 50 bin euro rüşvet teklif ettiler

    Sumudica, “’den iki menajer, para kazanmak için sundukları kötü oyuncular hakkında yönetime iyi yorum yapmam için bana 50 bin Euro rüşvet teklif ettiler” dedi.

    50 bin euro rüşvet teklif ettiler

    Sumudica, "'den iki menajer, para kazanmak için sundukları kötü oyuncular hakkında yönetime iyi yorum yapmam için bana 50 bin Euro rüşvet teklif ettiler" dedi.

    Rumen hoca, " döneminde menajerlerin yapmış olduğu baskılar var. Güçsüz ve zayıf oyuncuları almamızı istiyorlar. Sadece para kazanmak için bu oyuncuları öneriyorlar. Ama ben buna izin vermeyeceğim" dedi. Menajerlerin takıma sunmuş olduğu oyuncular oynamayınca takım içerisine huzursuzluğa neden olacaklarını söyleyen Sumidica, "Haksız bir rekabet olmasını istemiyorum" ifadesini kullandı.

    17 yıllık teknik direktörlük hayatının en zor yılını yaşadığını ifade eden Rumen çalıştırıcı, "İyi sonuçlar alamadığımızda sorumlu hoca oluyor. Yaşadığım bu şehri çok seviyorum. Halkını da çok seviyorum. Bana kibar davranıyorlar. Ama benim için gerçekten zor olmaya başladı" diye konuştu.

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