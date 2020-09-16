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    • Spor
    • 16.09.2020 Gazete
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    'ta B planı ! Kalinic'te sorun çıkarsa Sambacı i teklif yapılacak...

    ’in i konusunda İspanyol deviyle pazarlıklarını sürdüren , B Planı olarak Brezilyalı futbolcu ’yı belirledi. Yönetim Kalinic'te sorun çıkarsa Sambacı i teklif yapacak. 'da kiralık oynayan Sousa'nın tapusu Çin kulübü Shenzhen'de bulunuyor...



    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Nikola Kalinic'in transferi için büyük uğraş veren Beşiktaş pazarlıklarını sürdürüyor. Hırvat forvetle anlaşan fakat Atletico Madrid'i henüz ikna edemeyen Siyah-Beyazlılar olumsuz bir senaryoya karşı B planını da hazırladı.


    ALTERNATİF OLARAK BELİRLENDİ
    Alınan bilgilere göre yönetim, Kalinic'in alternatifi olarak Dyego Sousa'yı belirledi. Benfica'da kiralık olarak oynayan Brezilyalı futbolcunun bonservisi Çin kulübü Shenzhen'de bulunuyor.


    ARALIK AYINDA SONA ERİYOR
    Benfica'nın 31 yaşındaki Sousa'nın performansından memnun olmadığı ve aralık ayında bitecek olan kiralık sözleşmesinden çıkmak istediği öğrenildi. Yönetim gelişmeleri yakından izliyor.

    HEMEN TEMASA GEÇİLECEK
    Eğer Kalinic konusunda Atletico Madrid ikna edilemez, Benfica da Dyego Sousa'nın sözleşmesini feshederse hemen Shenzhen kulübü ile temasa geçileceği ifade ediliyor.

    31 yaşındaki Sousa, Portekiz'de Benfica'nın dışında Braga, Maritimo ve Tondela formasını giydi.

    Devre arasında kiralandığı Benfica'da 13 resmi maça çıkan Dyego Sousa gol atamazken sadece 2 asist yaptı.
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