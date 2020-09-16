

ARALIK AYINDA SONA ERİYOR

Benfica'nın 31 yaşındaki Sousa'nın performansından memnun olmadığı ve aralık ayında bitecek olan kiralık sözleşmesinden çıkmak istediği öğrenildi. Yönetim gelişmeleri yakından izliyor.



HEMEN TEMASA GEÇİLECEK

Eğer Kalinic konusunda Atletico Madrid ikna edilemez, Benfica da Dyego Sousa'nın sözleşmesini feshederse hemen Shenzhen kulübü ile temasa geçileceği ifade ediliyor.



31 yaşındaki Sousa, Portekiz'de Benfica'nın dışında Braga, Maritimo ve Tondela formasını giydi.



Devre arasında kiralandığı Benfica'da 13 resmi maça çıkan Dyego Sousa gol atamazken sadece 2 asist yaptı.

