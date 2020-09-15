Fatih Terim'in raporu sonrası transferde 6 numara bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'da Idrissa Doumbia sesleri yükseliyor. Tecrübeli hocanın orta alana sert ve tempolu bir isim istemesi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, Senegalli yıldızın transferinde önemli yol kat etti.
TERİM GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİ
Fatih Terim'in görüntülerini izlediği Doumbia'ya onay verdiği, yönetimin de Sporting Lizbon ile temasa geçtiği öğrenildi. Alınan bilgelere göre satın olma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Doumbia'nın teklifi kabul ettiği, Portekiz kulübüyle pazarlıkların sürdüğü öğrendi. Ancak yönetim ilk olarak yabancı kontenjanını boşaltmak istiyor.
1 YABANCI DAHA GELEBİLİR!
Şu anda elinde 15 yabancı olan yönetim, Ozornwafor ve Sekidika'yı kiralayıp Doumbia'yı İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Muslera'nın sözleşmesinin dondurulması ve 1 yabancı daha alınması da gündemde.