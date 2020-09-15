1 YABANCI DAHA GELEBİLİR!

Şu anda elinde 15 yabancı olan yönetim, Ozornwafor ve Sekidika'yı kiralayıp Doumbia'yı İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Muslera'nın sözleşmesinin dondurulması ve 1 yabancı daha alınması da gündemde.