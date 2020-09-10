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    • Spor
    • 10.09.2020 Gazete
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    'dan sürprizi

    Taraftar stoper ine odaklanmışken yönetim diğer bölgelere arayışlarını da sürdürüyor. Bordo-Mavililer, orta sahanın sağına takviye yapmak için kolları sıvadı. , Internacional takımında forma giyen 26 yaşındaki ’ı gündemine aldı.

    Pottker sürprizi

    Taraftar stoper ine odaklanmışken yönetim diğer bölgelere arayışlarını da sürdürüyor. Bordo-Mavililer, orta sahanın sağına takviye yapmak için kolları sıvadı. , Internacional takımında forma giyen 26 yaşındaki 'ı gündemine aldı.

    PORTEKİZ GEÇMİŞİ DE VAR!
    Kariyerinde Ermenistan, ve Portekiz gibi ülkelerde de forma giyen hücum oyuncusu için İnternacional kulübüne makul bir bonservis bedeli teklif edildi.

    NEWTON DA ÇOK İSTİYOR
    Yıldız oyuncu yeni bir macera için bu teklife oldukça sıcak bakıyor. Transfer görüşmeleri önümüzdeki günlerde daha somut bir hal alacak. Eddie Newton, Abdülkadir Ömür'ü ortada kullanmak için bu transferi istiyor.

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