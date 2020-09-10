Taraftar stoper transferine odaklanmışken yönetim diğer bölgelere arayışlarını da sürdürüyor. Bordo-Mavililer, orta sahanın sağına takviye yapmak için kolları sıvadı. Trabzonspor, Internacional takımında forma giyen 26 yaşındaki William Pottker'ı gündemine aldı.

PORTEKİZ GEÇMİŞİ DE VAR!

Kariyerinde Ermenistan, Japonya ve Portekiz gibi ülkelerde de forma giyen hücum oyuncusu için İnternacional kulübüne makul bir bonservis bedeli teklif edildi.

NEWTON DA ÇOK İSTİYOR

Yıldız oyuncu yeni bir macera için bu teklife oldukça sıcak bakıyor. Transfer görüşmeleri önümüzdeki günlerde daha somut bir hal alacak. Eddie Newton, Abdülkadir Ömür'ü ortada kullanmak için bu transferi istiyor.