Bu ülkenin evlatlarına tenisi sevdireceğiz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nin açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla dün yapıldı. Kasapoğlu, "Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi sevdireceğiz" dedi. Bakan Kasapoğlu daha sonra sporcularla tenis oynadı.

ERTUĞRUL TAŞKIRAN'DAN PAŞA'YA 3 YILLIK İMZA

Kasımpaşa geçen sezon Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna dahil etti. Tecrübeli kaleci sportif direktör Emir Saraç'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Lacivert- Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.





KAYSERİSPOR BENİM İÇİN YENİ BİR MACERA

Kayserispor'un yeni transferi Aaron Lennon, "Türkiye ve Kayserispor benim için yeni bir macera olacak. Kayserispor'da oynayacağım için heyecanlıyım. Önemli bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Önemli görevim var. Hem takım adına hem kendim için çok çalışıp başarılı olmak zorundayım" ifadelerini kullandı.