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    • Spor
    • 05.09.2020 Gazete
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    Bu ülkenin evlatlarına tenisi sevdireceğiz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’nin açılış töreni, Gençlik ve ’nun katılımıyla dün yapıldı. Kasapoğlu, “Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi sevdireceğiz” dedi. daha sonra sporcularla tenis oynadı.

    Bu ülkenin evlatlarına tenisi sevdireceğiz

    'nin açılış töreni, Gençlik ve 'nun katılımıyla dün yapıldı. Kasapoğlu, "Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi sevdireceğiz" dedi. daha sonra sporcularla tenis oynadı.

    'DAN PAŞA'YA 3 YILLIK İMZA
    geçen sezon forması giyen 30 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna dahil etti. Tecrübeli kaleci sportif direktör Emir Saraç'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Lacivert- Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



    BENİM İÇİN YENİ BİR MACERA
    Kayserispor'un yeni transferi Aaron Lennon, "Türkiye ve Kayserispor benim için yeni bir macera olacak. Kayserispor'da oynayacağım için heyecanlıyım. Önemli bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Önemli görevim var. Hem takım adına hem kendim için çok çalışıp başarılı olmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

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