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    • Spor
    • 29.08.2020 Gazete
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    Badou Ndiaye’yi bonservisiyle kadrosuna katmak üzere

    Badou Ndiaye inde gaza bastı... Bonservisi 'de olan Senegalli orta saha için İngiliz ekibine daha önce kiralama teklifi yapan , bu transferi bonservis ödeyerek bitirme kararı aldı.

    Ndiaye Kartal oluyor
    Badou Ndiaye inde gaza bastı... Bonservisi 'de olan Senegalli orta saha için İngiliz ekibine daha önce kiralama teklifi yapan , bu transferi bonservis ödeyerek bitirme kararı aldı. Stoke City, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 2 milyon Euro isterken Beşiktaş 1.5 milyon Euro önerdi. Tarafların anlaşması artık an meselesi.

    MUTLU SON YAKIN
    Beşiktaş'a 'Evet' diyen Ndiaye, Siyah- Beyazlılar'a imza atmak için Stoke City ile pazarlıkların mutlu sonla bitmesini bekliyor.

    DORUKHAN İÇİN PUSUDALAR!
    İtalyan medyası Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'ün Udinese ile flörtte olduğunu yazdı. Udinese'nin Dorukhan için fırsat kolladığı belirtildi.
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