Beşiktaş Badou Ndiaye transferinde gaza bastı... Bonservisi Stoke City'de olan Senegalli orta saha için İngiliz ekibine daha önce kiralama teklifi yapan Kartal, bu transferi bonservis ödeyerek bitirme kararı aldı. Stoke City, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 2 milyon Euro isterken Beşiktaş 1.5 milyon Euro önerdi. Tarafların anlaşması artık an meselesi.
MUTLU SON YAKIN
Beşiktaş'a 'Evet' diyen Ndiaye, Siyah- Beyazlılar'a imza atmak için Stoke City ile pazarlıkların mutlu sonla bitmesini bekliyor.
DORUKHAN İÇİN PUSUDALAR!
İtalyan medyası Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'ün Udinese ile flörtte olduğunu yazdı. Udinese'nin Dorukhan için fırsat kolladığı belirtildi.
MUTLU SON YAKIN
Beşiktaş'a 'Evet' diyen Ndiaye, Siyah- Beyazlılar'a imza atmak için Stoke City ile pazarlıkların mutlu sonla bitmesini bekliyor.
DORUKHAN İÇİN PUSUDALAR!
İtalyan medyası Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'ün Udinese ile flörtte olduğunu yazdı. Udinese'nin Dorukhan için fırsat kolladığı belirtildi.