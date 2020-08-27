Messi çılgınlığı!

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Katalan ekibine faks çekerek takımdan ayrılmak istediğini beyan etti. Bu karar sonrasında dünya futbolu sarsıldı. Barcelona taraftarları, kulübün kapısına dayandı. Başkanı Bartomeu'yu istifaya çağırdı. 30 Haziran 2021'e kadar Barcelona ile sözleşmesi olan Arjantinli süperstar için birçok kulüp sosyal medyadan esprili transfer çağrılarında bulundu.



MESSİ HER ŞEY PARA DEĞİL!

Arjantinli yıldızın şok kararı sonrası kulüpler ilginç paylaşımlarda bulundu. Brezilya'dan, İtalya'ya, Türkiye'den Rusya'ya kadar birçok kulüp sosyal medya hesabından Arjantinli maestro Messi'ye esprili bir dille transfer teklifinde bulundu. Bunlardan en ilginç olanı ise Kayserisporlu taraftarların paylaşımıydı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Messi'ye Kayserispor forması giydirip, "Çık gel deli oğlan, her şey para değil" mesajını yazdı.