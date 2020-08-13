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    • Spor
    • 13.08.2020 Gazete
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    Mensah’ta son viraj! Ganalı yıldızda mutlu sona çok yakın

    'ın ile birlikte ini bitirmek için çaba sarfettiği lu Mensah’da Sarı- Kırmızılılar imzaya yaklaştı. Galatasaray Athletico Madrid’in satışta yazde 40 payı olduğu için Kayserispor’a cazip bir kiralama teklifinde bulundu.

    Mensah’ta son viraj!

    'ın ile birlikte ini bitirmek için çaba sarfettiği lu Mensah'da Sarı- Kırmızılılar imzaya yaklaştı. Galatasaray Athletico Madrid'in satışta yazde 40 payı olduğu için Kayserispor'a cazip bir kiralama teklifinde bulundu.

    2 YILLIĞINA KİRALANACAK
    Yapılan teklife göre Galatasaray, Kayserispor'a Bernard Mensah'ın 2 yıllık kirası için 1.4 milyon Euro ile birlikte Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz'ı kiralık olarak verecek.

    KAYSERİ'NİN HOCASI DA İSTİYOR
    Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş'ın Emre ile Jimmy'yi kadrosunda görmek istediği belirtilirken iki oyuncunun da Kayseri'de oynamayı kabul ettiği öğrenildi

    MENSAH SADACE ONAY BEKLİYOR
    Kayseri yönetimi Mensah'ın transferini görüşmek için toplantı yapacak. Olumlu kararın çıkmasının yüksek olasılık olduğu, pazartesiye kadar da imzaların atılmasının beklendiği belirtildi

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