Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ile gelecek sezon önemli işler başaracaklarına inandığını söyledi.

Ağaoğlu, Newton'un kariyeriyle bu görevi hak ettiğini belirterek, "Bu şansı hak ediyordu. Biz de o hakkı kendisine verdik" dedi.

Ağaoğlu, "Eddie Newton'a gerçekten güvenerek ve inanarak bu görevi verdik. Kariyerine bakıldığında kimlerle çalıştığı neler yaptığı ortada. Herkesin hayatında bir dönüm noktası vardır. İki maçlık süre içerisindeki duruşu ve yaptıkları da bizi mutlu etti" diye konuştu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kendisi ekibine İngiltere'den bazı isimler katmak istediğini bize söyledi. Biz de bunu kabul ettik. Kısa süre içerisinde ekibini tamamlayacak" ifadelerini kullandı. Chelsea dün Eddie Newton için kutlama mesajı yayınladı.

OYUNU ÇOK İYİ BİLİYOR

Trabzonspor'un gelecek sezon öncesi teknik adamlık koltuğunu emanet ettiği Eddie Newton için İngiliz basını, "Sürpriz gelişme", "Harika haber" ve "Sonunda başardı" gibi yorumlarda bulundu. BBC Sport'un, "Eddie Newton sonunda istediğini aldı" şeklindeki haberinin altına yorum yapan Trabzonsporlu eski oyuncu Kevin Campbell, "Eddie oyunu çok iyi bilen bir adam. Onun için gerçekten çok iyi olacak" dedi.