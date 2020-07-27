Sinan Gümüş Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray yabancı kuralının değişmesinden sonra yerli transfer hamlelerine başladı. Sarı-Kırmızılılar, eski yıldızlarıyla yeniden anlaşmanın peşinde. Antalyaspor'la kiralık sözleşmesi biten Sinan Gümüş ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı.

Bonservisi İtalyan temsilcisi Genoa'da olan 26 yaşındaki golcü de yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin İtalyan ekibiyle önümüzdeki günlerde görüşme yapması bekleniyor. Yıldız golcünün İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sinan Gümüş, sona eren sezonda Antalyaspor'da başarılı bir performans ortaya koydu ve Fatih Terim'in dikkatini çekti.

10 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Golcü futbolcu 2014 yılında geldiği Galatasaray'dan 2019 yılında ayrılmış ve Genoa ile sözleşme imzalamıştı. Galatasaray, Sinan Gümüş'ün yanı sıra eski oyuncularından Arda Turan, Semih Kaya, Emre Çolak gibi isimleri de renklerine bağlamak istiyor.