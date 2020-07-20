Trabzon’da kara gece! Şampiyonluk derken 2.'lik de tehlikeye girdi

Trabzonspor evinde Konyaspor'a 4-3 kaybetti. Fırtına maça etkili başladı. 12. dakikada Ekuban'ın ara pasında topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Sörloth, aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 27'de Ömer Ali Şahiner penaltı noktası üzerinde topu ağlara göndermek istedi. Son anda araya A.Parmak girdi.
ASİST ÖMER ALİ ŞAHİNER'DEN
42'DE Konya beraberlik golünü buldu. Ömer Ali Şahiner'in ortasında, Bajic, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1. 53'te Sörloth ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
GUİLHERME'DEN MÜTHİŞ ASİST
Penaltı vuruşunu Sörloth gole çevirdi. 61. dakikada Trabzon farkı 2'ye çıkardı. Guilherme arka direğe ortaladı. Novak tamamladı. 67'de Abdülkadir Ömür'ün plasesini son anda Ertuğrul çıkardı.
NDİAYE'NİN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ!
74'TE Ndiaye'nin net golü iptal edildi (!) 81'de Shengelia müthiş bir frikik golü attı. 87'de Da Costa'nın Shengelia'ya müdahalesi sonrası penaltı kararı verildi. Penaltıyı Skubic gole çevirdi. 90+1'de Thuram skoru belirledi.
SÖRLOTH 23 GOLE ULAŞTI
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Konyaspor maçında fileleri havalandırarak ligde 23 gole ulaştı. Sörloth'u 22 golle Cisse takip ediyor.