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    • Spor
    • 20.07.2020 Gazete
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    Trabzon’da kara gece! Şampiyonluk derken 2.'lik de tehlikeye girdi

    Fırtına, (2) ve Novak ile iki farkı yakaladı. Konya son 10 dakikada 3 golle maçı çevirdi. Hakem Karaoğlan Trabzon'un aleyhine hatalı penaltı verdi. Net golü iptal etti.

    Trabzon’da kara gece!

    Trabzonspor evinde 'a 4-3 kaybetti. Fırtına maça etkili başladı. 12. dakikada Ekuban'ın ara pasında topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan , aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 27'de penaltı noktası üzerinde topu ağlara göndermek istedi. Son anda araya A.Parmak girdi.

    ASİST ÖMER ALİ ŞAHİNER'DEN
    42'DE Konya beraberlik golünü buldu. Ömer Ali Şahiner'in ortasında, Bajic, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1. 53'te Sörloth ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

    GUİLHERME'DEN MÜTHİŞ ASİST
    Penaltı vuruşunu Sörloth gole çevirdi. 61. dakikada Trabzon farkı 2'ye çıkardı. Guilherme arka direğe ortaladı. Novak tamamladı. 67'de Abdülkadir Ömür'ün plasesini son anda Ertuğrul çıkardı.

    NDİAYE'NİN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ!
    74'TE Ndiaye'nin net golü iptal edildi (!) 81'de Shengelia müthiş bir frikik golü attı. 87'de Da Costa'nın Shengelia'ya müdahalesi sonrası penaltı kararı verildi. Penaltıyı Skubic gole çevirdi. 90+1'de Thuram skoru belirledi.

    SÖRLOTH 23 GOLE ULAŞTI
    Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Konyaspor maçında fileleri havalandırarak ligde 23 gole ulaştı. Sörloth'u 22 golle Cisse takip ediyor.

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