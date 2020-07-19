



Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da gündemi değerlendirdi. İşte Ağaoğlu'nun sözleri: "Biz 3-4 yıl yarışta olmayacağız demedik. Sürdürelibilir başarı için bu süreye ihtiyacımız oludğunu belirtti. Trabzonspor her sene şampiyonluk yarışının içinde yer alacaktır. Asla ve asla yönetim başarısız değildir. Beni başkaları ile karıştırmasınlar Başarısız olursak 1 dakika bile durmam"



İSTANBUL TAKIMLARINA KAYBETMEDİK

İstanbul'un 3 büyük takımına ve Başakşehir'e kaybetmedik. 23 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendik. Yönetim istifa edecek, bilmem ne yapacak... Hiç beklemesinler sakın ha! Aralık 2021'e kadar kulübün başkanı benim