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    • Spor
    • 19.07.2020 Gazete
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    Başkanı : Asla başarısız değiliz başarısız olursak 1 dakika durmam

    Başkanı , TRT Spor'da gündemi değerlendirdi. Ağaoğlu, “Kadro maliyetini 16 milyon Euro’ya getirdik. 3-4 yıl yarışta olamayacağız demedik. Sürdürülebilir başarı için bu süreye ihtiyacımız var dedik. "'un 3 büyüğüne kaybetmedik. 23 yıl sonra 'de F.Bahçe'yi yendik. Asla başarısız değiliz. Başarısız olursak 1 dakika durmam" dedi.



    Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da gündemi değerlendirdi. İşte Ağaoğlu'nun sözleri: "Biz 3-4 yıl yarışta olmayacağız demedik. Sürdürelibilir başarı için bu süreye ihtiyacımız oludğunu belirtti. Trabzonspor her sene şampiyonluk yarışının içinde yer alacaktır. Asla ve asla yönetim başarısız değildir. Beni başkaları ile karıştırmasınlar Başarısız olursak 1 dakika bile durmam"

    İSTANBUL TAKIMLARINA KAYBETMEDİK
    İstanbul'un 3 büyük takımına ve Başakşehir'e kaybetmedik. 23 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendik. Yönetim istifa edecek, bilmem ne yapacak... Hiç beklemesinler sakın ha! Aralık 2021'e kadar kulübün başkanı benim



    BENZER ŞEKİLDE KAYBETTİLER
    UEFA'dan verilen cezayı kaldırmak için gerekli savunmayı CAS'a yaptık. UEFA, CAS'ta benzeri şekilde iki dava kaybetti. Milan'ın davası ve City'nin davası. UEFA'nın avukatının kullanmış olduğu üslup, spor federasyonundan çok uzaktı.

    FEDERAL MAHKEMEYE GİDERİZ
    Anlayışla karşılıyorum. İki tane sağlam tokat yemişler. UEFA'nın sinirleri bozulmuş. Bu davayı da kaybederlerse, onlar için hoş olmayacak. CAS'tan olumsuz sonuç çıkarsa İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuracağız.



    DAHA KUPA FİNALİ OYNAYACAĞIZ
    Göreve geldiğimde borcumuz 840 milyon TL'ydi ve bu borcun altına imzamı attım. Şampiyonluk zora girdi. Evet... Daha bu takım kupa finali oynayacak. 10 yıl sonra finale çıkmışız.

    BAŞAKŞEHİR'E ULAŞAMIYORUZ
    Ağaoğlu, "Taraftarımız var, başarılarımız var, yayın gelirimiz var ama ne hikmetse bir türlü Başakşehir'in gelirine ulaşamıyoruz" dedi.



    4 OYUNCU İLE ANLAŞTIK
    Başkan Ağaoğlu, "Ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var. En fazla bir yıldız oyuncuyu göndermeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

    Haberler Spor Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Asla başarısız değiliz başarısız olursak 1 dakika durmam
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