Umut Bozok hazır kıta

Fransa 2. Lig takımlarından Lorient'te oynayan forvet oyuncusu Umut Bozok menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki genç oyuncunun da bu transferi çok istediği belirtiliyor.

Transferle ilgili son karını Fatih Terim'in vereceği, eğer Terim'in onay vermesi durumunda oyuncunun kulübüyle masaya oturulacağı öğrenildi.

Umut Bozok'un Lorient kulübüyle 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro civarında.