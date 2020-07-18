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    • Spor
    • 18.07.2020 Gazete
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    'a önerildi

    2. Lig takımlarından Lorient’te oynayan forvet oyuncusu menajerler tarafından ’a önerildi. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki genç oyuncunun da bu i çok istediği belirtiliyor.

    Umut Bozok hazır kıta

    2. Lig takımlarından Lorient'te oynayan forvet oyuncusu menajerler tarafından 'a önerildi. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki genç oyuncunun da bu i çok istediği belirtiliyor.

    Transferle ilgili son karını Fatih Terim'in vereceği, eğer Terim'in onay vermesi durumunda oyuncunun kulübüyle masaya oturulacağı öğrenildi.

    Umut Bozok'un Lorient kulübüyle 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro civarında.

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