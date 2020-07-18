Futbol Federasyonu, 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında Antalya'da oynanacak olan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçlarının A Spor'dan yayınlanacağını açıkladı. Tüm müsabakaların canlı yayınlanması ve daha fazla sayıda futbolsevere ulaşması amacıyla maç saatlerinde değişiklikler yapıldı.

MOTOGP İSPANYA ETABI İLE YARIN START ALIYOR

Virüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası, yarın İspanya Grand Prix'si ile start alıyor... MotoGP'nin İspanya'da gerçekleştirilecek yarışının tüm detayları canlı yayınlarla TV+'tan naklen yayınlanacak... İspanya GP'si saat 15.00'te izlenebilecek.

ŞAMPİYON REAL MADRİD 91. KUPASINI KAZANDI

Real Madrid 34. lig şampiyonluğuyla birlikte Barcelona ile toplam kupa sayısını eşitledi. Son 15 yılda Barcelona 36, Real Madrid ise 22 kupa kazandı. Pandemi sonrası hiç maç kaybetmeyen R.Madrid, Zidane ile mutlu sona ulaşarak kupa sayısını 91'e çıkardı.