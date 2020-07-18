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    • Spor
    • 18.07.2020 Gazete
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    2. Lig ve 3. Lig play off’ları A Spor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında ’da oynanacak olan 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçlarının A Spor’dan yayınlanacağını açıkladı. Tüm müsabakaların canlı yayınlanması ve daha fazla sayıda futbolsevere ulaşması amacıyla maç saatlerinde değişiklikler yapıldı.

    TFF 2. Lig ve 3. Lig play off’ları A Spor’da

    , 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında 'da oynanacak olan 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçlarının A Spor'dan yayınlanacağını açıkladı. Tüm müsabakaların canlı yayınlanması ve daha fazla sayıda futbolsevere ulaşması amacıyla maç saatlerinde değişiklikler yapıldı.

    MOTOGP ETABI İLE YARIN START ALIYOR
    Virüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası, yarın İspanya Grand Prix'si ile start alıyor... MotoGP'nin İspanya'da gerçekleştirilecek yarışının tüm detayları canlı yayınlarla TV+'tan naklen yayınlanacak... İspanya GP'si saat 15.00'te izlenebilecek.

    ŞAMPİYON 91. KUPASINI KAZANDI
    Real Madrid 34. lig şampiyonluğuyla birlikte Barcelona ile toplam kupa sayısını eşitledi. Son 15 yılda 36, Real Madrid ise 22 kupa kazandı. Pandemi sonrası hiç maç kaybetmeyen R.Madrid, Zidane ile mutlu sona ulaşarak kupa sayısını 91'e çıkardı.

    Haberler Spor TFF 2. Lig ve 3. Lig play off’ları A Spor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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