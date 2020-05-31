Türk Basketbolu'nun efsane ismi Harun Erdenay, mütevelli heyeti üyesi olduğu Ayvansaray Üniversitesi'nde kurulan Spor Bilimleri Fakültesi'nde, antrenörlük, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümlerinde nitelikli bireyler yetiştirmek için kolları sıvadı. Erdenay, Doğa Sigorta ile birlikte tüm destekçilere teşekkür etti.
G.BİRLİĞİ STANCU'NUN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rumen santrfor Bogdan Stancu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği, yapılan sözleşmeyi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi. Bogdan Stancu, ikinci devre sakatlıklar nedeniyle problem yaşasa da bu sezon ligde şu ana kadar 17 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırma başardı.
KAYSERİLİ FUTBOLCULAR FENER'E BİLENİYOR
HES Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Robert Prosinecki yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü ve çift kale maçla tamamlandı.
ANTALYASPOR'DA HAZIRLIKLARI SÜRDÜ
Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının ağırlıklı olduğu belirtildi.
NBA'DE BAŞLANGIÇ İÇİN 31 TEMMUZ PLANLANDI
NBA'de sezonun başlangıç tarihi olarak 31 Temmuz'un belirlendiği öğrenildi. NBA Yönetim Kurulu Başkanı Silver'ın sezonun kalanı ile ilgili planını onaylaması bekleniyor. NBA'de sezonun devamında iddiası bulunan 22 ekibin mücadele etmesi öngörülüyor.
HAKEM SLAVKO VINCİC'İN SAVUNMASI GÜLDÜRDÜ
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in Kristal Operasyonu'nda yakalanmasının ardından "Ben oraya gittiğimde neler olduğunu bilmiyordum. Seks partisi yoktu. İş konuşuyorduk ve bir anda odaya polisler girdi" dediği öğrenildi.
FURKAN KORKMAZ'DAN SMAÇLA BİTİRME İSTEĞİ
NBA'de Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, basketbolu çok özlediğini belirtti. Furkan, "Basketbola tekrar döndükten sonra iyi bir savunma yaparak sonra rakipten topu çalıp gidip smaçla bitirmek isterdim. Bu beni mutlu ederdi" dedi.
G.BİRLİĞİ STANCU'NUN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rumen santrfor Bogdan Stancu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği, yapılan sözleşmeyi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi. Bogdan Stancu, ikinci devre sakatlıklar nedeniyle problem yaşasa da bu sezon ligde şu ana kadar 17 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırma başardı.
KAYSERİLİ FUTBOLCULAR FENER'E BİLENİYOR
HES Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Robert Prosinecki yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü ve çift kale maçla tamamlandı.
ANTALYASPOR'DA HAZIRLIKLARI SÜRDÜ
Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının ağırlıklı olduğu belirtildi.
NBA'DE BAŞLANGIÇ İÇİN 31 TEMMUZ PLANLANDI
NBA'de sezonun başlangıç tarihi olarak 31 Temmuz'un belirlendiği öğrenildi. NBA Yönetim Kurulu Başkanı Silver'ın sezonun kalanı ile ilgili planını onaylaması bekleniyor. NBA'de sezonun devamında iddiası bulunan 22 ekibin mücadele etmesi öngörülüyor.
HAKEM SLAVKO VINCİC'İN SAVUNMASI GÜLDÜRDÜ
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in Kristal Operasyonu'nda yakalanmasının ardından "Ben oraya gittiğimde neler olduğunu bilmiyordum. Seks partisi yoktu. İş konuşuyorduk ve bir anda odaya polisler girdi" dediği öğrenildi.
FURKAN KORKMAZ'DAN SMAÇLA BİTİRME İSTEĞİ
NBA'de Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, basketbolu çok özlediğini belirtti. Furkan, "Basketbola tekrar döndükten sonra iyi bir savunma yaparak sonra rakipten topu çalıp gidip smaçla bitirmek isterdim. Bu beni mutlu ederdi" dedi.