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    • Spor
    • 31.05.2020 Gazete
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    kolları sıvadı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'nun efsane ismi , mütevelli heyeti üyesi olduğu 'nde kurulan 'nde, antrenörlük, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümlerinde nitelikli bireyler yetiştirmek için kolları sıvadı. Erdenay, ile birlikte tüm destekçilere teşekkür etti.

    Harun Erdenay kolları sıvadı
    Türk Basketbolu'nun efsane ismi , mütevelli heyeti üyesi olduğu 'nde kurulan 'nde, antrenörlük, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümlerinde nitelikli bireyler yetiştirmek için kolları sıvadı. Erdenay, ile birlikte tüm destekçilere teşekkür etti.

    G.BİRLİĞİ STANCU'NUN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
    SÜPER Lig ekiplerinden , Rumen santrfor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği, yapılan sözleşmeyi bildirdi. Bogdan Stancu, ikinci devre sakatlıklar nedeniyle problem yaşasa da bu sezon ligde şu ana kadar 17 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırma başardı.



    KAYSERİLİ FUTBOLCULAR FENER'E BİLENİYOR
    HES Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan 'in 27. haftasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü ve çift kale maçla tamamlandı.

    'DA HAZIRLIKLARI SÜRDÜ
    Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının ağırlıklı olduğu belirtildi.

    NBA'DE BAŞLANGIÇ İÇİN 31 TEMMUZ PLANLANDI
    NBA'de sezonun başlangıç tarihi olarak 31 Temmuz'un belirlendiği öğrenildi. NBA Yönetim Kurulu Başkanı Silver'ın sezonun kalanı ile ilgili planını onaylaması bekleniyor. NBA'de sezonun devamında iddiası bulunan 22 ekibin mücadele etmesi öngörülüyor.

    HAKEM SLAVKO VINCİC'İN SAVUNMASI GÜLDÜRDÜ
    FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in Kristal Operasyonu'nda yakalanmasının ardından "Ben oraya gittiğimde neler olduğunu bilmiyordum. Seks partisi yoktu. İş konuşuyorduk ve bir anda odaya polisler girdi" dediği öğrenildi.

    FURKAN KORKMAZ'DAN SMAÇLA BİTİRME İSTEĞİ
    NBA'de Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, basketbolu çok özlediğini belirtti. Furkan, "Basketbola tekrar döndükten sonra iyi bir savunma yaparak sonra rakipten topu çalıp gidip smaçla bitirmek isterdim. Bu beni mutlu ederdi" dedi.

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