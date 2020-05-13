



HEDEFLERİMİZ ÇOK YÜKSEK

Yönetimin menajerlere, "Gelecek sezon için bizim hedeflerimiz çok yüksek. O yüzden Sörloth'u bırakmaya asla niyetimiz yok. Oyuncumuzu rahat bırakın" dediği gelen bilgiler arasında.