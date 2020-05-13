Trabzonspor'un golcüsü Sörloth paylaşılamıyor… Karadeniz kulübünün kapısını Norveçli golcü için çalan menajerlerin "Real Madrid, Napoli ve Sevilla'yı istediğiniz rakamlara getiririz" şeklinde önerilerde bulunduğu ortaya çıktı. Ancak yönetim menajerlere olumsuz yanıt verdi.
HEDEFLERİMİZ ÇOK YÜKSEK
Yönetimin menajerlere, "Gelecek sezon için bizim hedeflerimiz çok yüksek. O yüzden Sörloth'u bırakmaya asla niyetimiz yok. Oyuncumuzu rahat bırakın" dediği gelen bilgiler arasında.
MENAJERLERE NET TAVIR
Ayrıca gelen önerilerden oldukça rahatsız olan yönetim, "Resmi yetkisi olmayan menajerlerle görüşmeyeceğiz. Kimse kapımızı çalmasın" diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu.
KULÜBE TEKLİF YAĞIYOR
Sörloth dışında Uğurcan, Ekuban ve Nwakaeme için de birçok teklifin geldiği belirlendi. Trabzonspor Yönetimi'nin gelen tekliflerden ciddi bulduklarını değerlendireceği öne sürüldü.