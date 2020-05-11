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    • Spor
    • 11.05.2020 Gazete
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    İptal istemek çözümsüzlük istemektir

    , liglerin iptal edilmesi yönündeki açıklamalara, “İptal isetmek yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir” ifaderleiyle yanıt verdi.

    İptal istemek çözümsüzlük istemektir
    TFF'nin futbolu 12 Haziran'da yeniden başlatma kararı almasının ardından bazı kulüpler bu kararı hatalı olarak yorumlamıştı. Yönetim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: "Liglerin başlatılma kararıyla ilgili olumlu ya da olumsuz görüş bildiren herkesin niyetinin sağlık olduğuna inanıyoruz… Yeter ki beklentiler, Covid-19 sürecinin sporcu sağlığını tehdit etmesinden çok, geleceğe dönük kazanımlar olmasın. Bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, bir anlamda, yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir"
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