İptal istemek çözümsüzlük istemektir

TFF'nin futbolu 12 Haziran'da yeniden başlatma kararı almasının ardından bazı kulüpler bu kararı hatalı olarak yorumlamıştı. TFF Yönetim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: "Liglerin başlatılma kararıyla ilgili olumlu ya da olumsuz görüş bildiren herkesin niyetinin sağlık olduğuna inanıyoruz… Yeter ki beklentiler, Covid-19 sürecinin sporcu sağlığını tehdit etmesinden çok, geleceğe dönük kazanımlar olmasın. Bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, bir anlamda, yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir"