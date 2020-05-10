Marcelo Saracchi: Galatasaray’da kalmak istiyorum

Cimbom'un devre arasında Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi. Uruguaylı sol bek, "Burada çok mutluyum ve kalmak isterim" dedi. Ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduklarını da söyleyen Saracchi, " Takımımızda çok kaliteli ve iyi oyuncular var. Ligin favorilerindeniz" diye konuştu. Saracchi, G.Saray-F.Bahçe maçlarını ise River Plate-Boca Juniors derbilerine benzetti.Saracchı, geçtiğimiz ay coronavirüse yakalanan hocası Fatih Terim için ise, "Terim için endişelendim ama iyileşerek aramıza katılması bizi mutlu etti" dedi.