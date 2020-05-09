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    • Spor
    • 09.05.2020 Gazete
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    ’dan tarihi karar!

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, yıl sonuna kadar 5 oyuncu değişiklik hakkını tanıdı... Ayrıca (VAR) sistemi kullanım hakkı ülke federasyonlarına bırakıldı.

    IFAB’dan tarihi karar!
    'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 'nın coronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verme önerisi kabul edildi. Takımlar, geçici olarak hayata geçirilecek uygulamayla 2020 yılının sonuna kadar yapılacak maçların 90 dakikalık normal süresinde 3 yerine 5 oyuncu değiştirebilecek. Eleme usulüyle oynanan ve uzatmaya giden maçlarda ise 6. oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilecek. Normal sürede kullanılmayan değişiklik hakları, uzatma devrelerine aktarılacak. Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, karşılaşmalardaki gereksiz duraksamaları engellemek için devre aralarında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapacak. IFAB, (VAR) sistemi kullanımının zorunluluğunu da ortadan kaldırıldı. 5 oyuncu değişikliği hakkı ve VAR sistemi kullanımı, ülke federasyonlarına bırakıldı…
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