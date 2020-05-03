Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Alt ligler de ’da

    Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig birlik başkanları ile yaptığı toplantıdan, “Alt ligler de gibi ’da başlasın” fikri çıktı.

    Alt ligler de 12 Haziran’da
    Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu dün 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüpler birliklerinin başkanları ile video konferans yöntemiyle görüştü. Futbol Federasyonu yetkililerinin de katıldığı kritik toplantıda alt liglerin takvimi masaya yatırıldı. Alınan bilgilere göre aynı gibi alt liglerin 'da başlamasına yönelik fikir birliğine varıldı.

    DEPLASMANLI SİSTEME DEVAM
    Dünkü toplantıda maçların tek şehirde oynanması fikri kabul edilmedi. Deplasmanlı sisteme devam edilmesi yönünde anlaşma sağlandı.

    Haberler Spor Alt ligler de 12 Haziran’da
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri