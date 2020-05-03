Alt ligler de 12 Haziran’da

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu dün 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüpler birliklerinin başkanları ile video konferans yöntemiyle görüştü. Futbol Federasyonu yetkililerinin de katıldığı kritik toplantıda alt liglerin takvimi masaya yatırıldı. Alınan bilgilere göre aynı Süper Lig gibi alt liglerin 12 Haziran'da başlamasına yönelik fikir birliğine varıldı.
DEPLASMANLI SİSTEME DEVAM
Dünkü toplantıda maçların tek şehirde oynanması fikri kabul edilmedi. Deplasmanlı sisteme devam edilmesi yönünde anlaşma sağlandı.
DEPLASMANLI SİSTEME DEVAM
Dünkü toplantıda maçların tek şehirde oynanması fikri kabul edilmedi. Deplasmanlı sisteme devam edilmesi yönünde anlaşma sağlandı.