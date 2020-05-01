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    • Spor
    • 01.05.2020 Gazete
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    'de 'a af çıktı

    'de maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen bırakılan 29 yaşındaki 'a af çıktı… Şubat ayında kadro dışı kalan ve 'na ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün yönetimle özel olarak görüştüğü öğrenildi…

    Alper'e af çıktı
    Fenerbahçe'de maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen bırakılan 29 yaşındaki 'a af çıktı… Şubat ayında kadro dışı kalan ve 'na ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün yönetimle özel olarak görüştüğü öğrenildi… Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı bildirildi.

    Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, Sarı- Lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 5 ve 3 olmak üzere 8 karşılaşmada forma giydi. Alper Potuk, 4 Mayıs'ta başlayacak antrenmanlarda takımla birlikte çalışacak. Tecrübeli futbolcu 2013 yılında 'dan 7 milyon 250 bin Euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti.
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