Fenerbahçe'de maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk'a af çıktı… Şubat ayında kadro dışı kalan ve Futbol Federasyonu'na ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün yönetimle özel olarak görüştüğü öğrenildi… Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı bildirildi.
Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, Sarı- Lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 5 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası olmak üzere 8 karşılaşmada forma giydi. Alper Potuk, 4 Mayıs'ta başlayacak antrenmanlarda takımla birlikte çalışacak. Tecrübeli futbolcu 2013 yılında Eskişehirspor'dan 7 milyon 250 bin Euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti.
Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, Sarı- Lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 5 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası olmak üzere 8 karşılaşmada forma giydi. Alper Potuk, 4 Mayıs'ta başlayacak antrenmanlarda takımla birlikte çalışacak. Tecrübeli futbolcu 2013 yılında Eskişehirspor'dan 7 milyon 250 bin Euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti.