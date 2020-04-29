



ERDOĞAN ÇOK ZEKİ

Türkiye'de kulüplerin pahalı TV hakları olduğunu sponsorlar ve devletten de yardım aldığını söyleyen Rumen hoca, "Futbol konusunda çok tutkulu olan bir başkan var. Erdoğan gerçekten çok zeki" dedi. Erdoğan'ı övdüğünde eleştirildiğini belirten Sumudica: " Erdoğan'ın neler yaptığını görüyorum. Tıbbi sistem birinci sınıf, Türkler de 80 milyondan fazla insanın yaşadığı 100.000'den fazla vaka ve 3.000'den az ölümle koronavirüs krizini iyi yönetti. Başakşehir'de bir hastaneye girdim ve kendimi Hilton'daymış gibi hissettim. Aralık'ta zatürree geçirdiğimden bahsettiğim hastaneye geldim. Devlet sadece takımlar için para katmakla kalmadı, altyapı harika" dedi.