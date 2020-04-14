Beşiktaş'a tatsız haber… Siyah- Beyazlı kulübün sezon başında Zulte Waregem'a kiraladığı Kanadalı golcü Cyle Larin ve devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'tan gelen haber hem moralleri bozdu hem de yeni sezon için transfer planlarını şimdiden suya düşürmüş oldu.
EVDEKİ HESAPLAR ÇARŞIYA UYMADI
Oğuzhan 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hollanda kulübüne, Larin de 2 milyon Euro opsiyonla Belçika ekibine kiralanırken gözler 2 isimden gelecek olan 8 milyon Euro'ya çevrildi.
FEYENOORD'DAN 1.5 MİLYON EURO
Ancak Hollanda kulübü Feyenoord coronavirüsün vurduğu ekonomik darbe nedeniyle Oğuzhan için 6 milyon Euro yerine 1.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Bu gelişme şok etkisi yaptı.
ZULTE WAREGEM DE ALMAKTAN CAYDI
Belçika kulübü Zulte Waregem de bu sezon çok iyi bir performans göstermesine rağmen Kanadalı golcü Larin için 2 milyon Euro'luk opsiyon bedelini kullanmayacağını Beşiktaş'a bildirdi.
LARIN'DEN İYİ PERFORMANS
Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin bu sezon 29 maçta forma giydi. Kanadalı star 29 maçta 7 gol atarken 10 asist yaptı.