





Beşiktaş'a tatsız haber… Siyah- Beyazlı kulübün sezon başında Zulte Waregem'a kiraladığı Kanadalı golcü Cyle Larin ve devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'tan gelen haber hem moralleri bozdu hem de yeni sezon için transfer planlarını şimdiden suya düşürmüş oldu.



EVDEKİ HESAPLAR ÇARŞIYA UYMADI

Oğuzhan 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hollanda kulübüne, Larin de 2 milyon Euro opsiyonla Belçika ekibine kiralanırken gözler 2 isimden gelecek olan 8 milyon Euro'ya çevrildi.