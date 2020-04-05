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    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
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    Başkanı : 3 Ağustos’ta her şey bitmeli

    Başkanı , ara verilen organizasyonlarla ilgili konuştu. Ceferin, "Şampiyonlar Ligi ve UEFA 'ni 3 Ağustos'a kadar bitirmek istiyoruz. Dörtlü ve sekizli final opsiyonları da bulunuyor. Ayrıca maçların seyircisiz oynanması zorunlu gibi gözküyor. Önceliğimiz insan sağlığı" açıklamasını yaptı.

    3 Ağustos’ta her şey bitmeli
    UEFA Başkanı , ara verilen organizasyonlarla ilgili konuştu. Ceferin, "Şampiyonlar Ligi ve 'ni 3 Ağustos'a kadar bitirmek istiyoruz. Dörtlü ve sekizli final opsiyonları da bulunuyor. Ayrıca maçların seyircisiz oynanması zorunlu gibi gözküyor. Önceliğimiz insan sağlığı" açıklamasını yaptı.

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