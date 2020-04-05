UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ara verilen organizasyonlarla ilgili konuştu. Ceferin, "Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni 3 Ağustos'a kadar bitirmek istiyoruz. Dörtlü ve sekizli final opsiyonları da bulunuyor. Ayrıca maçların seyircisiz oynanması zorunlu gibi gözküyor. Önceliğimiz insan sağlığı" açıklamasını yaptı.
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