Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Fenerli boksörün testi negatif çıktı

    , dönüşü gerçekleştirilen coronavirüs testi pozitif çıkan 'in ikinci testinin negatif çıktığını duyurdu. Fenerbahçeli boksörden gelen yüzleri güldürdü.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerli boksörün testi negatif çıktı
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri