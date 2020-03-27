Fenerli boksörün testi negatif çıktı

Fenerbahçe, İngiltere dönüşü gerçekleştirilen coronavirüs testi pozitif çıkan milli boksör Serhat Güler'in ikinci testinin negatif çıktığını duyurdu. Fenerbahçeli boksörden gelen iyi haber yüzleri güldürdü. Fenerbahçe, İngiltere dönüşü gerçekleştirilen coronavirüs testi pozitif çıkan milli boksör Serhat Güler'in ikinci testinin negatif çıktığını duyurdu. Fenerbahçeli boksörden gelen iyi haber yüzleri güldürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.