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    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
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    , 'un fiyatını belirlendi! 30 milyon ’dan aşağıya satmayız...

    Bordo-Mavili Yönetim, gelecek sezon 6 milyon ’ya bonservisini alacağı ’u 30 milyon Euro’dan aşağıya satmayacak. Bir devi çıkar bu sezon fahiş bir fiyat teklif ederse Sörloth'u satabilir. Ancak yönetim yıldız oyuncuyu erken elden çıkarmayı düşünmüyor.



    Trabzonspor'da     gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi… Bordo-Mavili Yönetim 24 yaşındaki yıldız golcünün bonservisini gelecek sezon aldıktan sonra Avrupa'nın devlerine 30 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Fırtına, Sörloth'u 2 yıl satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bonservisini 6 milyon Euro'ya alabiliyor.



    ACELE ETMEYECEK
    Bir Avrupa devi çıkar bu sezon fahiş bir fiyat teklif ederse Trabzonspor Sörloth'u satabilir. Ancak yönetim yıldız oyuncuyu erken elden çıkarmayı düşünmüyor.



    LİGDE 19 GOLÜ VAR
    Alexander Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla lige 19 gole imza attı. Krallıkta ilk sırada yer alıyor.

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