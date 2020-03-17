Donk’tan virüs için uyarı geldi

G.Saraylı Ryan Donk, dünyada etkisini gösteren korona virüs konusunda uyarı yaptı. Donk, takipçilerine, "Bizim sahada olduğumuza bakmayın" diye seslendi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan 33 yaşındaki futbolcu, "Dünyanın her yerine ulaşan bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Önleyebilmek için hep birlikte hareket etmeli, yetkilileri dinlemeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalı ve kalabalıklardan uzak kalmalıyız. Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız" diye konuştu.
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