Canlı anlatım: Trabzonspor - Başakşehir

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor sahasında ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ligin 26. haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Trabzonspor-İstanbul Başakşehir maçında eksik ve kart sınırında olan futbolcular dikkat çekiyor. Başakşehir'de en formda olan futbolculardan Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli sahada olamayacak. Trabzonspor'da ise cezalı olan Guilherme ve sakat olan Ahmet Cambaz, Kamil Ahmet Çörekçi ile Yusuf sarı forma giyemeyecek.



İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba

KART SINIRINDAKİLER

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında sarı kart sınırında olan futbolcuların gelecek maçlar için daha dikkatli oynaması gerekiyor. Trabzonspor'da kart sınırında olan futbolcular arasında Joao Pereira, Filip Novak, Nwakaeme, Hosseini yer alıyor. Başakşehir'de ise Skrtel kart sınırında yer alıyor.



TRABZONSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Medipol Başakşehir ile Süper Lig'in 26. Haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün saat 16:00'da Beinsports 1'den canlı izlenebilecek. Maç seyircisiz oynanacak ve şifreli izlenebilecek.

MERT GÜNOK MU? UĞURCAN ÇAKIR MI? İŞTE İSTATİSTİKLER!

Süper Lig'in 26. Haftasında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi kalecilerin performansı dikkat çekiyor. Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok 25 maçta % 76 kurtarış yüzdesiyle oynuyor. Mert Günok'un gol yemeden tamamladığı maç sayısı 6 ve kalesinde toplam 24 gol gördü. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın performası da Mert Günok'a oldukça yakın. Uğurcan Çakır 24 maçta % 76 kurtarış yüzdesiyle oynadı. Uğurcan kalesinde 26 gol gördü. Gol yemeden tamamladığı maç sayısı 4 olan Uğurcan Çakır, Trabzonspor adına en önemli isimlerden biri.