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    • 15.03.2020 15:57
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    Canlı anlatım: - Başakşehir

    Son dakika haberleri... Lider en yakın takipçisi 'i kendi sahasında misafir ediyor. Şampiyonluk yolundaki önemli karşılamada her iki teknik direktör de mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmada ilk düdük 16.00'da çalacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    Canlı anlatım: Trabzonspor - Başakşehir

    Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında ligin güçlü ekiplerinden 'i konuk ediyor. Ligin 26. haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Trabzonspor-İstanbul Başakşehir maçında eksik ve kart sınırında olan futbolcular dikkat çekiyor. Başakşehir'de en formda olan futbolculardan Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli sahada olamayacak. Trabzonspor'da ise cezalı olan Guilherme ve sakat olan Ahmet Cambaz, Kamil Ahmet Çörekçi ile Yusuf sarı forma giyemeyecek.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU
    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth
    Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba

    KART SINIRINDAKİLER
    Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında sarı kart sınırında olan futbolcuların gelecek maçlar için daha dikkatli oynaması gerekiyor. Trabzonspor'da kart sınırında olan futbolcular arasında Joao Pereira, Filip Novak, Nwakaeme, Hosseini yer alıyor. Başakşehir'de ise Skrtel kart sınırında yer alıyor.

    TRABZONSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Trabzonspor-Medipol Başakşehir ile Süper Lig'in 26. Haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün saat 16:00'da Beinsports 1'den canlı izlenebilecek. Maç seyircisiz oynanacak ve şifreli izlenebilecek.

    MERT GÜNOK MU? UĞURCAN ÇAKIR MI? İŞTE İSTATİSTİKLER!
    Süper Lig'in 26. Haftasında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi kalecilerin performansı dikkat çekiyor. Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok 25 maçta % 76 kurtarış yüzdesiyle oynuyor. Mert Günok'un gol yemeden tamamladığı maç sayısı 6 ve kalesinde toplam 24 gol gördü. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın performası da Mert Günok'a oldukça yakın. Uğurcan Çakır 24 maçta % 76 kurtarış yüzdesiyle oynadı. Uğurcan kalesinde 26 gol gördü. Gol yemeden tamamladığı maç sayısı 4 olan Uğurcan Çakır, Trabzonspor adına en önemli isimlerden biri.

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