17 bin ‘birlik’ tişörtü

Turkcell, Başakşehir-Kopenhag maçı öncesi tribünlere gelen taraftarlara üzerlerinde 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıttı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bu formalarla "Mehmetçik'e selam gönderdik" dedi.
Turkcell, Başakşehir-Kopenhag maçı öncesi tribünlere gelen taraftarlara üzerlerinde 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiziçin' yazılı 17 bin tişört dağıttı. TurkcellGenel Müdürü Murat Erkan, bu formalarla "Mehmetçik'e selam gönderdik" dedi.
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