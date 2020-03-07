Lens sağ beke abone!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte kullandığı Jeremain Lens'i dün gece Ankaragücü karşısında aynı şekilde kullandı. Hollandalı futbolcu elinden geleni yapsa da savunma anlamında zaman zaman aksadı. Ancak Jeremain Lens fazlasıyla hücuma katkı vermeye çalıştı.
DOUGLAS SEZONU KAPATTI
Beşiktaş'ta sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzeyde yırtık tespit edilen Douglas, sezonu kapattı. Sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek olan Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandı.
DOUGLAS SEZONU KAPATTI
Beşiktaş'ta sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzeyde yırtık tespit edilen Douglas, sezonu kapattı. Sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek olan Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandı.
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