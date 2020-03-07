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    • Spor
    • 07.03.2020 Gazete
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    Lens sağ beke abone!

    , 'ün yokluğunda sağ bekte kullandığı 'i dün gece Ankaragücü karşısında aynı şekilde kullandı. Hollandalı futbolcu elinden geleni yapsa da savunma anlamında zaman zaman aksadı. Ancak Jeremain Lens fazlasıyla hücuma katkı vermeye çalıştı.

    Lens sağ beke abone!
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte kullandığı Jeremain Lens'i dün gece Ankaragücü karşısında aynı şekilde kullandı. Hollandalı futbolcu elinden geleni yapsa da savunma anlamında zaman zaman aksadı. Ancak Jeremain Lens fazlasıyla hücuma katkı vermeye çalıştı.



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