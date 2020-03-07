F.Bahçe ile üzüldük

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. hafta maçında Rusya'nın Khimki Moskova takımına deplasmanda 82-68 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla bu sezonki 15. yenilgisini aldı. Temsilcimiz maçta ilk yarıyı 41-40 geride kapattı. 3. periyot 64-54 Khimki lehine geçilirken, Rus ekibi karşılaşmayı da 14 sayı farkla galip tamamladı.
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