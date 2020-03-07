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    • Spor
    • 07.03.2020 Gazete
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    F.Bahçe ile üzüldük

     , Euroleague'in 28. hafta maçında 'nın takımına deplasmanda 82-68 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla bu sezonki 15. yenilgisini aldı. Temsilcimiz maçta ilk yarıyı 41-40 geride kapattı. 3. periyot lehine geçilirken, Rus ekibi karşılaşmayı da 14 sayı farkla galip tamamladı.

    F.Bahçe ile üzüldük
    Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. hafta maçında 'nın Khimki Moskova takımına deplasmanda 82-68 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla bu sezonki 15. yenilgisini aldı. Temsilcimiz maçta ilk yarıyı 41-40 geride kapattı. 3. periyot 64-54 Khimki lehine geçilirken, Rus ekibi karşılaşmayı da 14 sayı farkla galip tamamladı.

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