Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın şifresiz veren kanallar listesi! El Clasico canlı izlemek isteyen futbol severler Barcelona Real Madrid şifresiz veren kanallar canlı yayın hakkında araştırma yapıyor. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak El Clasico öncesinde istatistikler eşitliği gösteriyor. La Liga'da şimdiye kadar 179 kez oynanan El Clasico'da Real Madrid ve Barcelona'nın 72'şer galibiyetleri bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Peki El Clasico şifresiz nasıl izlenir?

EL CLASICO SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Barcelona maçı 1 Mart Pazar günü saat 23:00'da başlayacak. Mücadele D-Smart, Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

İDMAN TV'DE REAL MADRID - BARCELONA MAÇI

Real Madrid Barcelona maçı canlı yayınla İdman TV'de. Azerbaycan'da yaşayan futbolsverler isterlerse haberimizde İdman TV canlı yayın linki ile Real Madrid Barcelona maçını canlı izleyebilirler. Heyecanla beklenen karşılaşma bu akşam Madrid'de oynanıyor.

El Clasico'da 180. randevu öncesi istatistikler

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak El Clasico öncesinde istatistikler eşitliği gösteriyor. La Liga'da şimdiye kadar 179 kez oynanan El Clasico'da Real Madrid ve Barcelona'nın 72'şer galibiyetleri bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

Ligde geride kalan 25 haftada zirvede tek başına kalan iki takımdan Barcelona 55 puanla lider olurken, Real Madrid 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid ve Sevilla'nın ise 43'er puanları bulunuyor.

Şampiyonluk yarışında 33 kez ile Real Madrid'in üstünlüğü olmasına rağmen, son yıllarda başarılı bir grafik yakalayan Barcelona, 26 şampiyonlukla aradaki farkı 7'ye indirdi. Barcelona, ligde Real Madrid'e karşı oynadığı son 11 karşılaşmanın 8'ini de kazanma başarısı gösterdi.

La Liga'da 18 golle bu sezon gol krallığı yarışında önde olan Barcelonalı Lionel Messi, aynı zamanda 26 golle El Clasico tarihinin en fazla skor üreten futbolcusu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ise El Clasico tarihinde en fazla forma giyen (42 kez) ve en fazla kırmızı kart gören (5 kez) futbolcu istatistiklerinde ilk sırada yer alıyor.

El Clasico'nun 180. randevusuna ev sahipliği yapan Real Madrid, oynadığı son iki resmi maçı da kaybetti. Madrid, ligde deplasmanda Levante'ye 1-0, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da sahasında Manchester City'e 2-1 yenildi. Barcelona ise sahasında Eibar'ı 5-0 yenip, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

Dev maç öncesi Real Madrid'de Marco Asensio ile Eden Hazard, Barcelona'da ise Luis Suarez, Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Jordi Alba'nın sakatlıkları bulunuyor.

Arda Turan'dan Real Madrid - Barcelona maçı için yorum

Bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan, Pazar günü Madrid'de oynanacak El Classico için şöyle konuştu

Eskisi kadar gollü geçeceğini düşünmüyorum. Topa hakim olan tarafın kazanacağını düşünüyorum. İki tarafta da eksikler var. Barcelona'da Suarez'in eksikliği çok önemli. Barcelona'nın topa daha çok hakim olması halinde kazanacağını düşünüyorum. Real Madrid çok formda değil, böyle de devam eder.

''KALPLER BARCELONA İLE...''

Golleri Messi atar. Belki Griezmann da ilk El Classico golünü atabilir. Real Madrid'in gol atacağını düşünmüyorum. Kalpler Barcelona ile... Oranın bir mensubu olarak bir tarafımız her zaman Barcelona ile birlikte.