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    • Spor
    • 21.02.2020 Gazete
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    'ta sol kanat bilmecesi!

    'ta yarın oynanacak derbisinde kadro netleşmeye başladı. Ancak Sergen hoca sol kanatta hangi ikiliye şans vereceğine karar veremiyor... Genç teknik adam iki formül üzerinde duruyor. 'nun savunmanın solunda, önünde ise 'in oynaması... İkincisi ise Caner'in savunmanın solunda önünde ise Nkoudou'nun oynaması...

    Sol kanat bilmecesi
    Beşiktaş'ta yarın oynanacak derbisinde kadro netleşmeye başladı. Ancak Sergen hoca sol kanatta hangi ikiliye şans vereceğine karar veremiyor... Genç teknik adam iki formül üzerinde duruyor. İlki Rebocho'nun savunmanın solunda, önünde ise Caner'in oynaması... İkincisi ise 'in savunmanın solunda önünde ise Nkoudou'nun oynaması... Sergen Yalçın'ın solda hangi ikiliyi oynatacağına maç saatinde karar vereceği öğrenildi.

    Rebocho 'de son olarak 1 Şubat'ta oynanan maçında kadroda yer almıştı. O maçta süre alamamıştı.

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