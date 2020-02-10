Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Boateng performansı ile herkese kendisini hayran bıraktı. 2. yarıda oyuna giren ve takımının ikinci golünü atan Ganalı star daha ilk maçta çok şeyler yapacağını gösterdi Teknik Direktör Yalçın'ın da Boateng için, "Bu kadarını beklemiyordum. Önemli bir kozum olacak" değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.
- Spor
- 10.02.2020 07:03
- -
- Son Güncelleme:
-
- 10.02.2020 07:03
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.