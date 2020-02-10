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    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    ’ta şaşkınlığı

    formasıyla ilk maçına çıkan performansı ile herkese kendisini hayran bıraktı. 2. yarıda oyuna giren ve takımının ikinci golünü atan Ganalı star daha ilk maçta çok şeyler yapacağını gösterdi Teknik 'ın da Boateng için, "Bu kadarını beklemiyordum. Önemli bir kozum olacak" değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

    Boateng şaşkınlığı
    Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Boateng performansı ile herkese kendisini hayran bıraktı. 2. yarıda oyuna giren ve takımının ikinci golünü atan Ganalı star daha ilk maçta çok şeyler yapacağını gösterdi Teknik 'ın da için, "Bu kadarını beklemiyordum. Önemli bir kozum olacak" değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

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