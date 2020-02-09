Süper Lig'in 21. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak olan G.Saray'da teknik patron Fatih Terim futbolcularıyla yarım saat süren bir toplantı yaptı. Terim 4 maçlık galibiyet serisinin yeterli olmadığını ve devamının gelmesinin gerektiğini söyledi.
TÜM GÜCÜNÜZ SAHADA OLMALI
Fatih Terim, şöyle devam etti: Zirveye yetişmek için hep kazanmak zorundayız. Sizden presle başlayıp erken skor bulmanızı istiyorum. Maçın her anında tüm gücünüz sahada olmalı.
ÜSTTEKİLER GÖLGEMİZİ HİSSETSİN
Rakibin istikrarlıs sonuçlar alması bizi yanıltmamalı. Bu ligde maç oynanmadan kazanılmıyor. Onların da puana ihtiyacı var. Kazanırsak zirvedeki her takım gölgemizi hissedecektir.
GALATASARAY HÜCUM ÇALIŞTI
Galatasray dünkü son idmanda taktik çalıştı. kanat organizasyonlarına ağırlık verildi.
ASLAN 3 PUAN PEŞİNDE
Galatasaray ligde bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. 19.00'da start alacak zorlu karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
MARTİN LİNNES KAFA KARIŞTIRIYOR
Ligin ilk yarısında ismi kadroda olmayan Linnes 2. yarıya iyi başlamadı. Fizik olarak yetersiz kalan Norveçli oyuncu kafalarda soru işaretlerine neden oldu.
MARİO LEMİNA İÇİN OPSİYON PAZARLIĞI YAPILIYOR
Performansıyla beğeni kazanan Mario Lemina'nın için satın alma opsiyonunun düşürülmesine çalışılıyor. G.Saray yönetimi 26 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu 8 milyon Euro'ya çekmek istiyor.
TÜM GÜCÜNÜZ SAHADA OLMALI
Fatih Terim, şöyle devam etti: Zirveye yetişmek için hep kazanmak zorundayız. Sizden presle başlayıp erken skor bulmanızı istiyorum. Maçın her anında tüm gücünüz sahada olmalı.
ÜSTTEKİLER GÖLGEMİZİ HİSSETSİN
Rakibin istikrarlıs sonuçlar alması bizi yanıltmamalı. Bu ligde maç oynanmadan kazanılmıyor. Onların da puana ihtiyacı var. Kazanırsak zirvedeki her takım gölgemizi hissedecektir.
GALATASARAY HÜCUM ÇALIŞTI
Galatasray dünkü son idmanda taktik çalıştı. kanat organizasyonlarına ağırlık verildi.
ASLAN 3 PUAN PEŞİNDE
Galatasaray ligde bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. 19.00'da start alacak zorlu karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
MARTİN LİNNES KAFA KARIŞTIRIYOR
Ligin ilk yarısında ismi kadroda olmayan Linnes 2. yarıya iyi başlamadı. Fizik olarak yetersiz kalan Norveçli oyuncu kafalarda soru işaretlerine neden oldu.
MARİO LEMİNA İÇİN OPSİYON PAZARLIĞI YAPILIYOR
Performansıyla beğeni kazanan Mario Lemina'nın için satın alma opsiyonunun düşürülmesine çalışılıyor. G.Saray yönetimi 26 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu 8 milyon Euro'ya çekmek istiyor.
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