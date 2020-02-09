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    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    'da , maçı öncesi futbolcularını uyardı: Rakibin durumu yanıtlmasın

    'in 21. haftasında bugün 'ya konuk olacak olan G.Saray'da teknik patron futbolcularıyla yarım saat süren bir toplantı yaptı. Terim, "4 maçlık galibiyet serimiz var ama bu yetmez . Zirveye yetişmek için hep kazanmalıyız. Sizden presle başlayıp erken skor bulmanızı istiyorum..." dedi.

    Seriye devam
    'in 21. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak olan G.Saray'da teknik patron Fatih Terim futbolcularıyla yarım saat süren bir toplantı yaptı. Terim 4 maçlık galibiyet serisinin yeterli olmadığını ve devamının gelmesinin gerektiğini söyledi.

    TÜM GÜCÜNÜZ SAHADA OLMALI
    Fatih Terim, şöyle devam etti: Zirveye yetişmek için hep kazanmak zorundayız. Sizden presle başlayıp erken skor bulmanızı istiyorum. Maçın her anında tüm gücünüz sahada olmalı.

    ÜSTTEKİLER GÖLGEMİZİ HİSSETSİN
    Rakibin istikrarlıs sonuçlar alması bizi yanıltmamalı. Bu ligde maç oynanmadan kazanılmıyor. Onların da puana ihtiyacı var. Kazanırsak zirvedeki her takım gölgemizi hissedecektir.



    GALATASARAY HÜCUM ÇALIŞTI
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