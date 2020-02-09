LİNNES

MARİO

haftasındabugünkonuk olacakolanteknik patronfutbolcularıylayarım saat sürenbir toplantı yaptı.maçlık galibiyetserisinin yeterliolmadığını ve devamınıngelmesiningerektiğini söyledi., şöyle devam etti: Zirveye yetişmek için hep kazanmak zorundayız. Sizden presle başlayıp erken skor bulmanızı istiyorum. Maçın her anında tüm gücünüz sahada olmalı.istikrarlıs sonuçlar alması bizi yanıltmamalı. Bu ligde maç oynanmadan kazanılmıyor. Onların da puana ihtiyacı var. Kazanırsak zirvedeki her takım gölgemizi hissedecektir.Galatasray dünkü son idmanda taktik çalıştı. kanat organizasyonlarına ağırlık verildi.ligdebugünkonuk olacak.start alacakzorlu karşılaşmayıyönetecek.Ligin ilk yarısında ismi kadroda olmayan Linnes 2. yarıya iyi başlamadı. Fizik olarak yetersiz kalan Norveçli oyuncu kafalarda soru işaretlerine neden oldu.Performansıyla beğeni kazanan Mario Lemina'nın için satın alma opsiyonunun düşürülmesine çalışılıyor. G.Saray yönetimi 26 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu 8 milyon Euro'ya çekmek istiyor.