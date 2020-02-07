Galatasaray Kulübü, Nihat Özdemir'in limit konusunda yaptığı açıklamaları yetersiz bulduğunu bildirdi. . Açıklamada Özdemir'in belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. TFF Başkanı Nihat Özdemir F.Bahçe'ye limit artırımı yapıldığını açıkça beyan etmiştir. Bu tespitler doğrultusunda Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalar yetersiz. F.Bahçe'ye limit artırımı hangi gerekçe ile yapılmıştır" dendi.
MUTLAKA AÇIKLANSIN
Bildirinin son bölümünde "TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz" dendi.
MUTLAKA AÇIKLANSIN
Bildirinin son bölümünde "TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz" dendi.
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