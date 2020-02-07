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    • Spor
    • 07.02.2020 07:02
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    • 07.02.2020 07:02

    'dan 'e yanıt! "’ye limit artırımını hangi gerekçe ile yaptınız"

    , ’in limit artırımı ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Yayınlanan bildiride “’ye limit artırımını hangi gerekçe ile yaptınız”diye soruldu...

    F.Bahçe’ye limit artırımını hangi gerekçe ile yaptınız
    Galatasaray Kulübü, 'in limit konusunda yaptığı açıklamaları yetersiz bulduğunu bildirdi. . Açıklamada Özdemir'in belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Başkanı Nihat Özdemir F.Bahçe'ye limit artırımı yapıldığını açıkça beyan etmiştir. Bu tespitler doğrultusunda Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalar yetersiz. F.Bahçe'ye limit artırımı hangi gerekçe ile yapılmıştır" dendi.

    MUTLAKA AÇIKLANSIN
    Bildirinin son bölümünde "TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz" dendi.






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