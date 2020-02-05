Divanda 5’i bir yerde

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor ve Bursaspor'un divan kurulu başkanları Vodafone Park'ta yemekte bir araya geldi. Beşiktaş Divan Kurulu Başktanı Yamantürk, "Başkan Ali Koç derbideki küfürlerden dolayı benden özür diledi. Ben de özür dilememesini malzemenin bu olduğunu söyledim. Bizim stadımızda etmiyorlar mı dedim" dedi.
- Spor
- 05.02.2020
- Gazete
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