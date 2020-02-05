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Divanda 5’i bir yerde

'de şampiyonluğa ulaşan , F.Bahçe, G.Saray, ve 'un başkanları 'ta yemekte bir araya geldi.

Divanda 5’i bir yerde
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor ve Bursaspor'un başkanları Vodafone Park'ta yemekte bir araya geldi. Divan Kurulu Başktanı Yamantürk, "Başkan Ali Koç derbideki küfürlerden dolayı benden özür diledi. Ben de özür dilememesini malzemenin bu olduğunu söyledim. Bizim stadımızda etmiyorlar mı dedim" dedi.

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