Dışarıda sağduyulu sahada agresif

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını dün tamamladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, rakibin iyi ve kötü yönlerini oyuncularına adeta ezberletirken son idman taktik ağırlıklı geçti. Bordo-Mavili yöneticiler, futbolculardan sahada her şeyini vermelerini isterken, taraftarlardan da sağduyulu olmalarını istedi.
NWAKAEME'NİN YERİNE EKUBAN
Şimdiye kadar tüm lig maçlarında forma giyen cezalı Nwakaeme ilk kez oynamayacak. Onun yerine sakatlığı geçen Ekuban solda görev yapacak.
YUSUF YAZICI'YA SÜRPRİZ KUTLAMA
Trabzonspor'un eski yıldızı Yusuf Yazıcı dünkü idmanı izledi ve takıma başarılar diledi. Yusuf'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.
BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN BİTTİ
Bugün derbide tüm bir şölen yaşanacak. Maçın b-i letleri satışı sunulur sunulmaz tükenmişti. Bugünkü derbide Fenerbahçe taraftarı tribünde olmayacak.
NWAKAEME'NİN YERİNE EKUBAN
Şimdiye kadar tüm lig maçlarında forma giyen cezalı Nwakaeme ilk kez oynamayacak. Onun yerine sakatlığı geçen Ekuban solda görev yapacak.
YUSUF YAZICI'YA SÜRPRİZ KUTLAMA
Trabzonspor'un eski yıldızı Yusuf Yazıcı dünkü idmanı izledi ve takıma başarılar diledi. Yusuf'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.
BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN BİTTİ
Bugün derbide tüm bir şölen yaşanacak. Maçın b-i letleri satışı sunulur sunulmaz tükenmişti. Bugünkü derbide Fenerbahçe taraftarı tribünde olmayacak.
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